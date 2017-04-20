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Александр Шемелев: Борьба вокруг мэрии Владивостока продолжится

Бывший вице-губернатор Приморья прокомментировал кадровые перестановки в городской администрации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Юрист и вице-губернатор Приморья по внутренней политике в 2008-2012 годах Александр Шемелев поделился с корреспондентом РИА VladNews своим мнением по поводу кадровых перестановок в мэрии:

"Я думаю, вот что хорошего может привнести Константин Межонов в политику города. За те 11 месяцев, которые прошли с ареста главы города Игоря Пушкарева, состав его замов был почти неизменен; первым свой пост покинул Александр Юров, место которого и занял Межонов. Остальные работали, и работа эта была налажена еще при мэре. Межонов - это новое лицо. Точнее, Константин Анатольевич - это новое старое лицо, которое имеет опыт и понимает, как устроена работа чиновничьего аппарата города.

Далее, любой руководитель так или иначе воспринимается чиновниками и гражданами. У Межонова восприятие достаточно ровное со всех сторон. Так, он один из признанных экспертов в образовании. Но если он придет к власти на долгий срок (допустим, полгода - год), полномочия образования - это один из основных видов полномочий муниципалитета. А здесь Константин Межонов - профессионал.

Ситуация вокруг мэрии до определенной степени политизирована. Но в течение последнего года Константин Межонов был далек от политической ситуации. К тому же, сейчас он беспартийный. Он не был в ситуации вокруг мэра, и может привнести свежую струю в работу мэрии. Он смотрит на вещи более свободно", - сказал политтехнолог, упомянув, в то же время, и минусы, которые могут проявиться с назначением Константина Межонова на должность и.о. главы Владивостока:

"Позиция главы регионального центра - это всегда политизированная позиция. И губернатор, и кто-то еще хотели бы видеть на посту мэра Владивостока "своего человека". И это работа не отдельных людей, а работа целых команд. Мотивы у них разные: политические, психологические и так далее.

Межонов не связан с губернатором. Вся развернувшаяся сегодня вокруг мэрии борьба - это не борьба Пушкарева или Межонова. Здесь борются те, кто в этом заинтересован. Впрочем, Межонов - опытный в политике человек. И, на мой взгляд, установка мэрии сейчас - именно на работу", - сказал Александр Шемелев.

"Межонов сегодня - наименее политизированный из замов. Общее ощущение с его назначением в политических кругах и среди граждан - в целом благоприятное. Да, вокруг мэрии сейчас идет борьба, и она, скорее всего, будет продолжаться. Но есть вероятность, что Межонов все же сможет это прекратить", - резюмировал Шемелев.

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.

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