Серьезная авария произошла во Владивостоке

Подробности устанавливаются

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Сеголня, 19, апреля во Владивостоке произошло серьёзное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Трансурановое происшествие произошло в районе улицы Народный проспект, 29. По предварительным данный, автомобиль такси выезжал с прилегающей территории и не пропустил иномарку, которая двигалась в сторону кольца 3-у Рабочей, в результате чего произошло столкновение. На данном участке дороги движение затруднено.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.