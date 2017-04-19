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Политика и экономика

Сын депутата Госдумы РФ признался в хакерстве в США

Покаянное псьмо Романа Селезнева заняло 11 страниц
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Сын депутата Госдумы РФ седьмого созыва Валерия Селезнева Роман признался в хакерстве в США; его признательные показания заняли 11 страниц, написанных от руки на английском языке с ошибками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Российскому гражданину грозит 30 лет американской тюрьмы.

Приговор по делу Селезнева намечен на 21 апреля в суде Сиэтла. Россиянин был признан присяжными виновным по пяти статьям в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти 3 миллиона номеров.

И вот, спустя почти 8 месяцев после вынесения приговора судом присяжных появилось признание, подписанное инициалами сына депутата:

"Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания", - говорится в документе. "Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь", - написано в письме.

"Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать", - обещает Селезнев, который ранее не признавал свою вину. Он не просит у суда снисхождения или снижения срока заключения.

"Я совершил много неправильных поступков в жизни и принимаю ответственность за это. Я несовершенен, я поступил неправильно. Я никого не могу винить, кроме себя! Я это сделал, и теперь отвечу как мужчина за свои преступления".

Автор письма пишет, что "сам хотел плакать", выслушивая в суде показания жертв. Обвинение обосновывало юрисдикцию суда тем, что пострадавшие от действий Селезнева проживали в том числе и в штате Вашингтон, некоторые из пострадавших выступали в суде. "Некоторые даже потеряли свой бизнес из-за меня. Я так переживаю из-за того, что люди страдают от того, что я им причинил", - пишет Селезнев.

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