Во Владивостоке поймали корейца с крупной контрабандой мускуса

За запрещенный товар ему грозит до 7 лет колонии в России

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока пресечена контрабанда в Южную Корею крупной партии дериватов кабарги (2,17 килограмма) гражданином этой страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

Предварительно корейский турист через своего знакомого договорился о покупке у российского скупщика дериватов мускуса.

Зная об уголовной ответственности за контрабанду частей диких животных он использовал меры конспирации. Большую часть из приобретенных трех килограммов высушенного мускуса кореец перемолол в порошок и упаковал в герметичные пакеты из-под кофе в надежде скрыть запрещенный товар от таможенного контроля. Еще две герметичные упаковки с цельными железами мужчина спрятал под одеждой.

Подготовившись таким образом к возвращению на родину, корейский гражданин прибыл в аэропорт "Кневичи" и, пройдя регистрацию на рейс в Сеул, направился по «зеленому коридору», намереваясь скрыть от таможенников наличие запрещенного к вывозу товара.

Однако улететь с контрабандой ему не удалось. В отношении корейца при участии оперативников ДВОТ был проведен таможенный досмотр его ручной клади, в которой и обнаружили замаскированные под кофе пакеты с мускусом. А потом служебная собака указала своим поведением на наличие запрещенных веществ на теле иностранца. После этого турист-контрабандист добровольно достал из-под одежды пакеты с высушенными цельными железами кабарги общим весом 232 грамма.

По заключению экспертов, рыночная стоимость изъятых дериватов составила около 5,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Гражданин Южной Кореи, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, отправлен в СИЗО на два месяца.

Справка:

Кабарга – небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности.

Кабарга является объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз дериватов этого животного из России без специального разрешения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, запрещен.