Хорошая песня – залог прекрасного настроения

Приглашаем на концерты Приморской краевой филармонии. Обзор репертуара с 21 по 30 апреля

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Люди старшего поколения еще помнят комсомольские песни советской эпохи и верят, что «песня строить и жить помогает…» Целые поколения романтиков – покорителей Дальнего Востока, целины, строителей БАМа, воспитывались на оптимистических песнях Пахмутовой, Добронравова и других советских авторов. Целый пласт удивительно лиричных песен, звучит до сих пор на стихи Сергея Есенина. Артисты Приморской краевой филармонии, вновь обращаются к его творчеству и приглашают зрителей на литературно-музыкальную программу «Сергей Есенин. Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха» 21 апреля. В программе прозвучат песни и романсы на стихи С. Есенина: «Клён ты мой опавший», «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу», «Черёмуха душистая», «Над окошком месяц», «Сани», «Тёмно-ноченька», «Ой, Купала». Их исполнят артисты филармонии: лауреат международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), солист Государственного академического Мариинского театра (Приморская сцена), лауреат международного конкурса Илья Астафуров (тенор), дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал), Квартет русских народных инструментов «Садко» в составе: заслуженный артист РФ Валерий Сергеев (баян), лауреаты международных конкурсов Элина Ларионова (домра), Василий Коробейников (балалайка), Сергей Токарев (балалайка-контрабас). Ведет концерт заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева.

Есенин, может быть, самый русский поэт, ибо ничья другая поэзия настолько не происходила из шелеста берез, из мягкого стука дождевых капель о соломенные крыши крестьянских изб, из ржания коней на затуманенных утренних лугах, из побрякивания колокольцев на шеях коров, из покачивания ромашек и васильков, из песен на околицах. Его стихи, рожденные фольклором, постепенно сами превратились в фольклор. Уйдя из жизни в тридцать лет, Есенин оставил нам чудесное поэтическое наследство. Его талант раскрылся особенно ярко и самобытно в лирике. Лирическая поэзия Есенина удивительно богата и многогранна по своему душевному выражению, искренности чувств и драматизму, по своей сердечной взволнованности и человечности, лаконичности и живописности образов.

28 апреля приглашаем зрителей на удивительно душевный концерт. Ретро-программа «В нашем доме». Почему в доме? Потому что песни, что исполнят артисты, многим знакомы с детства. Когда-то написанные для советских кинофильмов, они продолжили свою жизнь вне кино.

В программе: И. Дунаевский «Весна идёт» из к/ф «Весна», «Молчание», «Ой, цветёт калина» из к/ф «Кубанские казаки», Б. Мокроусов «На крылечке» из к/ф «Свадьба с приданым», Ю. Милютин «Сирень-черёмуха» из к/ф «Беспокойное хозяйство», А. Цфасман «Три вальса», А. Островский «Если можешь, прости», Г. Гладков «Проснись и пой»

Продолжительность программы – 1 час, 30 минут. Цена билета: 500 руб. 6+

29 апреля приглашаем на концертную программу «Портрет наших современников» в исполнении эстрадного оркестра Приморской филармонии, под управлением Дмитрия Бутенко. Солисты: Виктория Щёголева (эстрадный вокал), Александр Пстыга (эстрадный вокал), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал). Ведущая – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева

Как можно увидеть или услышать в музыке портрет человека?

Оказывается, человек может звучать…. В нотах, музыкальных фразах, мелодиях раскрывается его характер, изображается «лицо». Известно, что портрет, написанный художником, способен передавать сущность человека, оставляя некую тайну. Каждая часть лица, каждый изгиб тела на холсте воскрешает нас как личность, при этом сохраняя что-то сокровенное.Музыка же, как и любой другой вид искусства, воплощает в жизнь нечто прекрасное. Она передает настроение, заряжая человека позитивом. Очень часто мы ищем себя в строках песен, пытаемся уловить любую нотку и сопоставить ее со своей личностью.

Музыкальный портрет – это…

Прежде всего, это искусство, которое раскрывает Вашу душу, музыкально передает эмоции и характер человека. Это Ваше, личное, неповторимое, как и сам человек. С помощью музыкального портрета, вы рассматриваете себя с разных сторон, раскрывая все более глубокие грани вашего внутреннего мира. Мелодия, списанная фактически с вашего «я», способствует улучшению духовного состояния — с этим не поспорить! Ведь слушая определенную музыку, Вы испытываете эмоции. А если это музыка Вашей души? Приходилось ли рассматривать ее со стороны? Это неизгладимое впечатление – реальность приобретает другие очертания: любовь, красота, безграничность…

В программе прозвучат следующие композиции, как раз характеризующие некий общий портрет советского человека. Это песни из к/ф: «Жестокий романс», «Берегись автомобиля», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Я шагаю по Москве», «Дети понедельника», «Приключение Электроника», «Женщина, которая поёт», «Цыган». Музыка написана популярными композиторами: А. Петровым, Е. Крылатовым, М. Минковым, В. Лебедевым. Продолжительность программы – 2 часа. Цена билета: 600,800,1000 руб. Возрастная категория 6+.

На следующий день 30 апреля приглашаем зрителей на концерт, на котором артисты филармонии: лауреат всероссийского конкурса Ольга Долгополова (народное пение), эстрадно-вокальный дуэт Натали Коршикова и Константин Мищенко, лауреат всероссийского конкурса «Новая звезда» Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов,ведущая – Аэлита Степанова поделятся с Вами «Хорошим настроением». Есть ли для этого повод? Конечно, есть!

30 апреля – этот день имеет все основания, чтобы у людей был повод для хорошего настроения. Во-первых – это самый пик весны, ее цветение, чудесный морской воздух. В этот день свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Во-вторых, сегодня всемирный день джаза. Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел в 2012 году. Джаз возник в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами. В третьих - сегодня Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (World Federation of United Cities), основанной в 1957 году.

Владивосток за свою историю породнился с 12 городами из Японии, Китая, США, Южной Кореи, Эквадора, Малайзии. В Российской федерации побратимом Владивостока стал Владикавказ.

Города-побратимы - это города, с которыми заключены соглашения о побратимских отношениях и между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы, а также обмена опытом в разрешении аналогичных проблем, стоящих перед городскими властями и организациями. Соглашение включает в себя пункты о развитии экономического, социального, культурного, образовательного, спортивного сотрудничества. Побратимство устанавливается на основе широкого общественного согласия и основывается на схожести городов. Статус города-побратима позволяет обращаться в международные организации за поддержкой совместных проектов и начинаний. Продолжительность программы – 1 час, 30 минут Цена билета: 500 руб. 6+. Малый зал. Начало 18.30.