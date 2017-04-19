Классическая музыка поможет разобраться в себе

Проведите свободное время с пользой в Приморской краевой филармонии

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Классическая музыка возвышает человека, она трогает в глубине души человека струны, с помощью которых человек становится умнее, здоровее, даже интеллект повышается.

Например, музыка Моцарта считается лечебной, её рекомендуют слушать беременным женщинам, так как она способна положительно влиять на развитие будущего ребенка.

У студентов, слушавших музыку Моцарта, повышался интеллект, причем даже у тех, кому классика вообще не нравилась. Поистине чудеса творит с нами классическая музыка!

Слушать музыку Чайковского, Моцарта, Шопена полезно в минуты, когда хочется душевного равновесия, когда хочется найти контакт с самим собой

Классическая музыка вечна. Она прекрасна и гармонична, ее главной особенностью является сочетание глубины передаваемых переживаний с разнообразием музыкальных приемов. Она сопровождает нас на протяжении столетий. Ее загадочная сила заключается в том, что, слушая ее сегодня, мы испытываем те же чувства, что и первые слушатели. А лучше всего сходите на концерт классической музыки в Приморскую краевую филармонию, на любой из представленных ниже концертов, и пусть каждый для себя решит сам, что для него значит это словосочетание классическая музыка.

Малый зал

Начало 12.00.

22 апреля Концертная программа «Романтизм от рассвета до заката»

Артисты филармонии: заслуженная артистка РФ Светлана Соколова

(сопрано), Елена Морозова (меццо-сопрано), Наталья Брылёва (сопрано),

Ирина Кучинская (сопрано), заслуженный артист РФ Леонид Букин

(фортепиано), дипломант международного конкурса Анатолий Медведев

(фортепиано)

В программе: Ф. Шуберт «Музыкальные моменты», Ф. Шопен Вальсы, Прелюдии, Г. Форе «Пробуждение», Р. Шуман «Посвящение», пьесы из фортепианного цикла «Карнавал», Ф. Лист «Как дух Лауры», Э. Григ Песня

Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт», «Люблю тебя», «Весенняя радость» из сб. «Кладезь юности», И. Брамс «Напрасная серенада», Г. Вольф«Одиночество»

Ведущая – Людмила Кравец

Продолжительность программы – 1 час, 30 минут

Цена билета: 300 руб.

Большой зал

Начало 12.00.

23 апреля Абонемент № 4 Камерные вечера с «Вдохновением» - 2016/2017

Концертная программа «Вдохновение» с Гайдном

Струнный Квартет «Вдохновение» в составе: лауреаты международных конкурсов Анна Зверева (скрипка), Ксения Волкова (скрипка), Ольга

Дементьева (альт), Наталья Кривицкая (виолончель)

В программе: Й. Гайдн Струнный квартет из цикла «Русские квартеты», «Серенада» из Струнного квартета № 17, Концерт для виолончели до мажор

Ведущая – Елена Шелякина

Продолжительность программы – 1 час, 30 минут

Цена билета: 500 руб.

0+

27 апреля Абонемент № 10 «Великие Романтики» - 2016/2017

Концертная программа «Иганнес Брамс»

Тихоокеанский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижёр –

заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов

В программе: И. Брамс Симфония № 4 ми минор, op.98,

Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор, соч.102,

В.А. Моцарт Симфония № 28 соль мажор

Солисты – лауреат международного конкурса Владимир Логунов (виолончель), партия скрипки будет объявлено дополнительно

Ведущая – Наталия Мищенко

Продолжительность программы – 2 часа

Цена билета: 300, 500, 700 руб.

0+

Большой зал

Начало 18.30

Но во все времена, невзирая на различие стилей и жанров, классическая музыка была гармонична и высокодуховна. Она рождалась в душе гения. Своими произведениями творцы хотели проникнуть в наши сердца, поделиться с нами своими чувствами и переживаниями, показать тончайшие оттенки и переливы человеческих чувств и отношений. Всего этого можно достичь, только обладая величайшим мастерством и хорошо владея выразительными музыкальными средствами и приемами. Поэтому классическая музыка так сложна в исполнении, здесь очень важно мастерство исполнителя. Произведение должно быть исполнено именно так, как задумал автор, без импровизаций, иначе музыка уже будет звучать по-другому и слушатель может не услышать того, что хотел выразить автор.

8 причин слушать классическую музыку

Про классическую музыку нередко говорят — она целебна. И если посмотреть на результаты работ и исследований ученых, это мнение имеет под собой все основания: классическая музыка полезна как для психики, так и для тела. Она способна стимулировать работу мозга, улучшать сон, снимать стресс и даже укреплять иммунную систему. Итак, поподробней: 8 причин слушать классическую музыку.

1. Улучшает работу мозга

Группа исследователей из Нортумбрийского университета (Великобритания) провела несколько опытов с участием студентов, которым предлагалось отвечать на тестовые задания под звуки классической музыки. Студенты выдавали ответы быстрее и чаще находили верные решения под «Весну» Вивальди, в отличие от «Осени». Это привело ученых к мысли, что более бодрая , положительная музыка улучшает работу мозга.

2. Помогает людям со старческой деменцией

Если ваша любимая бабушка или дедушка страдает от старческой деменции или болезни Альцгеймера, подарите им музыку. Согласно результатам научных работ, музыка способна восстанавливать воспоминания и существенно улучшать качество жизни людей, страдающих от этих нарушений. Причем не имеет значения, будет ли это классическая музыка или любой другой жанр, который они любят — музыка поможет активизировать память и восстановить в ней определенные события. Этот феномен детально рассматривал в своей книге «Музыкофилия: Сказания о музыке и мозге» профессор неврологии Оливер Сакс: «Больные Альцгеймером и другими видами деменции реагируют на музыку даже тогда, когда не реагируют уже ни на что. Болезнь Альцгеймера способна полностью уничтожить способность человека узнавать членов семьи и события прошлого — но память о музыке каким-то необъяснимым образом избегает этой участи, и музыка может вызвать на поверхность воспоминания, которые, казалось, должны были быть полностью разрушены болезнью».

3. Способствует хорошему сну

Воздействию классической музыки на сон было посвящено множество исследований. В одном из них, наблюдавшем за студентами, было замечено, что участники, слушавшие классическую музыку, спали намного лучше, чем те, кто слушал перед сном аудиокниги. Ученые сходятся к мысли, что музыка оказывает более благотворное воздействие, чем речь, когда дело идет о релаксации перед сном.

Приводим одни из лучших композиций для хорошего, крепкого сна:

Иоганн Себастьян Бах — Воздух (ария на струне соль)

Людвиг Ван Бетховен — Лунная Соната

Фредерик Шопен — Колыбельная, ор. 57

Клод Дебюсси — Лунный свет

Густав Малер — Симфония №5

Вольфганг Амадей Моцарт — Концерт для фортепиано с оркестром До мажор к. 467

4. Успокаивает вас за рулем

Вас приводят в бешенство окружающие водители, и вы едва сдерживаетесь за рулем от переполняющих эмоций? Правительство Германии оказалось всерьез озабочено проблемой дорожных аварий, в которых частой причиной становится… «дорожный гнев». Министр транспорта Германии выпустил диск с Концертом для фортепиано №21 Моцарта в собственном исполнении! Он надеется, что умиротворяющая музыка великого композитора поможет гражданам держать себя в руках, держась за руль. Опыт, который стоит перенять, если вы грешны «дорожным гневом».

5. Облегчает боль

Многочисленные исследования показывают, что музыка способна облегчать послеоперационные боли. Она едва ли сможет целиком заменить обезболивающие препараты, но может оказаться существенным подспорьем для борьбы с депрессией и болью. Научное объяснение этого феномена заключатся в том, что музыка способна повышать активность центра удовольствия мозга, буквально «заглушая» боль.

6. Помогает выражать эмоции

«Коль музыка ты пища для любви, играйте громче», говорил великий Шекспир в «Двенадцатой ночи». Музыка способна выражать эмоции, которые не подвластны словам. Нас может переполнять гнев, любовь, тоска или другие чувства. Объединяя их с музыкой, мы учимся их принимать и быть честными с самими собой. Исследование Южного методистского университета показало, что прослушивание классической музыки помогало студентам выражать и раскрывать свои внутренние переживания. Еще Зигмунд Фрейд предупреждал об опасности «замалчивания» своих чувств: «Невысказанные эмоции никогда не умирают. Их хоронят заживо, но позже они выходят не в самом лучшем виде».

7. Контролирует кровяное давление

Удивительно, но кардиологи выявили связь между 9 симфонией Бетховена и кровяным давлением. Ученые обнаружили, что это произведение и ряд других шедевров классической музыки способны «синхронизироваться» с нашими биологическими ритмами и приводить давление в норму.

8. Помогает сидящим на диете

Есть медленно, тщательно прожевывая пищу — полезное, но редкое умение. Чтобы повысить удовольствие от ужина и оказать услугу своему пищеварению, включайте медленные приятные композиции и приглушайте свет. Этот совет дает Университет Корнелла. Именно медленная музыка поможет вам растянуть удовольствие от еды и в результате — съесть меньше!