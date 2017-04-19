​Митя Фомин отметил красоту владивостокских девушек

Поп-певец выступил в приморской столице

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

«Я бы хотел каждого из вас пригласить к себе в гости». С этих слов начал свою аккустическую программу «Завтра будет все по-другому» один из самых оптимистичных исполнителей российской эстрады Митя Фомин, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мы привыкли видеть его ярким представителем поп-культуры, а тут он явил аккустическую программу, которую исполнил на сцене Приморской краевой филармонии, в «намоленном», как он назвал ее, месте, да еще привез с собой свою команду, в том числе своих музыкантов. И, конечно же, пел вживую, иногда вовсе отбрасывая наушник из уха.

Выйдя на сцену, Митя начал с того, что позвал всех собравшихся в зале к себе в гости.

«Я бы хотел каждого из вас пригласить к себе в гости, неважно – Москву или Новосибирск. Почему аккустический концерт, почему гитара? Мой отец был огромным любителем этого инструмента, к сожалению, его уже несколько лет нет рядом. Я подумал о том, что ему было бы безумно приятно, что его сын поет под гитару и всю эту программу, весь этот тур я посвящаю своему отцу Анатолию.

Спасибо ему за то, что я жив, за то, что я родился, что могу гастролировать, жить петь, смеяться, улыбаться и встречаться с хорошими людьми. Если б он был жив, он бы поддержал эту идею. Более того, он был бы сейчас со мной на этой сцене вместе с нами. Я уверен, что он сейчас наблюдает за нами и радуется вместе с нами».

На сцене приморской филармонии певец открывал секреты и делился сокровенным, атмосфера получилась душевной, почти как в гостях, а ведь он и звал в гости.

Секрет, который Митя Фомин открыл своим гостям, был в том, что он мечтает спеть дуэтом с Евой Польной песню «Садовник», которая ей очень нравится. «Надеюсь, скоро мы разродимся на какое-то совместное художественное произведение и чем-нибудь вас порадуем», - пообещал Митя.

И рассказал историю из своей жизни. «Вы видите на столе стоит швейная машинка «Singer». Я когда ее увидел, я, честно говоря, обомлел: именно такая швейная машинка была в моей семьей в Новосибирске. Кто не знает - я родился в Новосибирске, это мой родной город. Эта швейная машинка у нас работала, «не покладая ручки», она все время строчила, как пулеметчик во время войны. Моя мама и моя старшая сестра Света прекрасно шьют и в общем-то, очень много вещей вышло из-под станка этой швейной машинки. И хоть сейчас пришел апрель, я спою вам очень зимнюю песню, и расскажу свой новогодний случай из жизни, связанный с этой швейной машинкой. Что такое Новый год? Это всегда какие-то маскарады, детские праздники, балы. Сейчас можно пойти и купить абсолютно любой наряд, игрушку, маску. Но в далеком, как я это называю «прошлом веке» не было абсолютно ничего и наши мамы старались, изобретали, шили из «манны небесной». И вот как-то раз это был детский какой-то утренник, и я так понимаю, что нужен был какой-то карнавальный костюм, и естественно ничего такого не было. Мам, ну а в чем я пойду? Мама моя абсолютно нетривиальный человек и она очень сильно по этому поводу заморочилась. Я периодически просыпался в ночи и видел, мамину руку на ручке машинки и машинка работает, не переставая. Когда я утром проснулся, я понял, что мама взяла свою лучшую парчовую серебряную юбку и сделала из нее костюм принца. И Дмитрий Анатольевич пошел не зайчиком или снежком, или кем у нас обычно дети ходят на детские утренники? Он пошел принцем! В парчовых шароварах, с каким-то камзолом, мама где-то взяла и надела на меня парик.. С тех пор я и чувствую себя чуть-чуть артистом и это желание (а скорее не желание, а моя жизненная необходимость) не дает спокойно жить мне и остальным в том числе».

Певец отметил, что для него очень ценно, что его программа состоялась именно в филармонии и поблагодарил лично ее директора Алеко Анну Николаевну.

«Нас спрашивают: «А где вы выступаете?»

Я отвечаю: «В филармонии»

– «В филармониии?!»

Для нас это тоже событие, потому что мы редко выступаем на таких вот намоленных, действительно волшебных музыкальных местах, спасибо, что приютили сегодня наш концерт, Анна Николаевна, спасибо, для нас это очень большой опыт, потому что я понимаю, что здесь до нас выступали камерные и заслуженные артисты, мы пока не заслуженные но мы, в общем-то, народные.

Это для меня ответственное начало, ответственный концерт, потому что предворяем тур по этому огромному неизведанному для нас краю и мне уже все нравится».

Среди подарков, врученных Мите Фоминку зрителями, была всеми известная продукция «Приморского кондитера» - птичье молоко. Так же Митя не мог не заметить красоту владивостокских девушек, и то, что среди них чаще всего встречается имя «Настя» (этот вывод он сделал после подписания дисков).

«Нам знаете чего не хватает?, - сделал заявление певец, - Какой-то совместной дискотеки. Обещайте что в следующий раз приведете своих друзей, подруг, родственников, чтоб у нас люстра раскачивалась, чтобы людей было еще больше. Я думаю, что в следующий раз, когда мы приедем во Владивосток, Анна Николаевна разрешит нам сделать рок-концерт, Анна Николевна, пообещайте нам, пожалуйста.. и Анна Николаевна пообещала!

Митя отметил, что зрители неплохо поют и тут же предложил из людей из зала организовать «Приморский хор», который тут же позвал с собой на гастроли. Однако кроме легкого общения были затронуты и серьезные темы: Митя поздравил всех с наступающими майскими праздниками и наступающим 9 мая, пожелал, чтобы мы никогда не поднимались на защиту родины, а вместо этого строили планы, строили семьи, растили здоровых детей и были просто счастливыми. А так же рассказал о своей благотворительной деятельности: «Наш визит на Дальний Восток сопряжен с тем фактом, что я являюсь в течении нескольких лет послом благотворительного фонда «Линия жизни». Мы занимаемся сбором средств для больных детей и в этом зале присутствует главный врач директор невероятного медицинского центра при дальневостоном университете Олег Пак. Бывают люди, которые настолько много делают, что думаешь: а как интересно они все успевают? В ведении этого человека столько специалистов. Столько жизней, что я просто преклоняюсь перед ним. Огромное вам спасибо за то что вы делаете на этой земле и в нашей стране! Огромные аплодисменты этому врачу! Мы способствуем сбору денег для тех малышей, у которых тяжелая стуация на данный момент. Дорогие друзья! Если у вас есть сейчас возможность отправить неважную или очень важную для вас сумму на номер 3242. И где-то там маленький человек не останется в беде, чье-то сердце будет продолжать биться. В зале стоит бокс, куда можно опустить какую-то сумму. Все, что мы сегодня выручим от продажи дисков мы отправляем в фонд «Линия жизни».

«Весь мой месседж сегодняшнего концерта – быть с кем-то вместе, быть с кем-то рядом. У каждого из нас в жизни есть человек, которого мы беспредельно любим. Нынешний год Петуха должен быть очень удачным это семерка и год Петуха, что называется, все яйца в корзину, ну а как иначе? Я всем желаю, чтобы нашли свою любовь и никогда от себя не отпускали. Обещайте мне, что вы ею обзаведетесь самое ближайшее время, - попросил зрителей певец, - Я уверен, что завтра все будет по-другому и обязательно – хорошо».

Митя исполнял как старые, полюбившиеся всем и завоевавшие различные награды песни, так и новые, вышедшие недавно, и был очень рад тому, что приморский зритель их уже знает.

«К вам хочется приехать летом, в августе, когда здесь какой-то совершенно волшебный сезон, устрицы выпрыгивают сами в рот, икра мечется отовсюду… Правда? Тогда не поеду никуда дальше.. зачем мне Благовещенски и Сеулы, когда есть Владивосток?»