Мозг связан с местами человека, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что увлечение мечтами свойственно людям с более толстой корой головного мозга в определенных места, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Neuroimage.

По словам специалистов, мечты, которые рассматриваются как блуждание ума, бывают очень полезными. Например, с их помощью люди могут отрепетировать предстоящее событие или заранее продумать решения проблем, которые могут возникнуть. Ученые подчеркивают, что во время блуждания ума важно, чтобы этот процесс был намеренным.

Авторы исследования заявляют, что у людей, которые часто специально погружаются в мир мечтаний, в некоторых местах коры головного мозга наблюдаются утолщения. Такое состояние достигается накладыванием двух основных сетей мозга друг на друга. Это касается сети, которая активизируется при попытке сфокусироваться на данных из памяти, а также той, которая стабилизирует внимание человека.

Ученые отмечают, что те участники исследования, которые часто погружались в мечты не намеренно, имели более тонкую кору головного мозга в соответствующих областях.

Результаты проведенной работы показали, что увлеченность мечтами не должна рассматриваться, как тревожный сигнал, особенно в том случае, когда этот процесс контролируется самим человеком.