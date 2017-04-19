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Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 

​Сегодня ведется разработка сразу двух концепций развития Владивостока
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня ведется разработка сразу двух концепций развития города, причем параллельно. Первая – это собственно генплан Владивостока. Вторая – мастер-план, к которому подключены санкт-петербургское КБ «Стрелка» и японская архитектурно-инжиниринговая компания Nikken Sekkei, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Пока раздвоение градостроительных взглядов больше создает вопросов, чем их решает, считает Максим Веденев, и.о. директора департамента градостроительства Приморского края.

Напомним, что в мае прошлого года в Сочи прошла встреча глав Японии и России, на которой премьер Синдзо Абэ предложил план сотрудничества, состоящий из восьми пунктов. Один из них – развитие комфортных городов. В качестве модели для осуществления проекта были выбраны два муниципалитета: Владивосток и Воронеж. Японские специалисты уже навещали приморскую столицу для выявления ключевых направлений взаимодействия.

К мероприятиям привлечено сильное федеральное внимание: ответственным за реализацию проектов со стороны России назначен Минстрой, со стороны Японии – также профильное министерство.

Одновременно администрация Приморского края занимается формированием генплана Владивостокской агломерации, в которую помимо приморской столицы входят Артем, Шкотовский и Надеждинский районы. Работы ведутся в рамках программы «Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию». На их реализацию в 2017 году предусмотрено 12 млн рублей. Контракт заключен и будет завершен в конце третьего квартала.

– Работа гигантская, – прокомментировал Максим Веденев на заседании экономического комитета ЗС ПК. – И она осложняется инициативой Минстроя о включении в генплан мастер-плана, которым занимаются КБ «Стрелка» и компания Nikken Sekkei. Рабочие группы собираются регулярно, и вопросов пока возникает намного больше, чем нужно.

По его словам, самого понятия «мастер-план» в Градостроительном кодексе не существует. А концепция, предлагаемая сегодня японскими специалистами, меняет имеющийся генплан не в лучшую сторону.

– На последнем совещании у замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса мы просили его пересмотреть мастер-план, – сообщил Веденев. – Он существенно ухудшает существующий генплан Владивостока и прилегающих территорий. В нем, например, убраны планируемые мосты с острова Русского на остров Попова, а также с Попова на остров Рейнеке.

Кроме того, взаимодействие обременяется тем, что японская сторона запрашивает материалы, которые являются… засекреченной информацией.

– Доходит до того, что мы представляем иностранным специалистам карту Русского острова в виде контура. Замминистра очень сильно ругает нас по этому поводу, – пожаловался Максим Сергеевич. – Но что я могу сделать? Буквально вчера я направил письма в прокуратуру и УФСБ Приморского края с просьбой дать четкое разъяснение, что можно представлять, а что нельзя. На все требования специалистов хочу заручиться поддержкой органов.

Отметим, что местные эксперты уже отмечали сложности в подключении японской стороны к развитию приморской столицы. Ведущий сотрудник Тихоокеанского института географии Юрий Авдеев считает, что мы навешиваем на сложившуюся структуру совместных действий новые проекты, усложняем и утяжеляем ее. По его мнению, это может привести к тому, что все предложения, которые делают японцы по логистике и транспорту, завтра или через два года могут оказаться не совсем уместными.

При этом одновременно эксперты говорят о том, что поддержка японцев – сильный козырь в развитии городской инфраструктуры. Профессор кафедры мировой экономики Школы экономических наук ДВФУ Тагир Худзиятов отмечает, что у японцев существует план экспорта инфраструктуры, и считает использование опыта специалистов из Страны восходящего солнца положительным.

Источник: Сергей ПЕТРАЧКОВ, газета "Владивосток"
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