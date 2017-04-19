Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит уроки, посвященные Дню Победы

Дрессировщик изнасиловал свою малолетнюю соседку во Владивостоке 15:38, 19 апреля Дрессировщик изнасиловал свою малолетнюю соседку во Владивостоке
​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию 14:35, 19 апреля ​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию (Эксклюзив)
Водители автобусов Владивостока продолжают нарушать ППД 14:14, 19 апреля Водители автобусов Владивостока продолжают нарушать ППД (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 19 среда
17:24
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
17:24
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
17:18
Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»
17:01
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
16:52
В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания
16:45
Житель Подмосковья может сесть за икру в Приморье
16:34
Фестиваль Приморской лиги КВН прошел во Владивостоке Фото
16:21
Клиент сауны под «кайфом» лишился денег в Приморье
16:12
Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом Эксклюзив
16:04
Селян в Приморье накажут за торговлю опасной продукцией
15:58
Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря» Фото
15:56
Сдача норм комплекса ГТО с 19 и 20 апреля переносится на следующую неделю
15:49
Находящийся в розыске житель Владивостока задержан на Камчатке
15:38
Дрессировщик изнасиловал свою малолетнюю соседку во Владивостоке
15:21
​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне» Эксклюзив
15:10
«Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»
15:08
Еще семь тысяч устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье
14:54
Участники Великой Отечественной войны получат подарки в преддверии Дня Победы
14:43
Реальные доходы россиян упали в I квартале 2017 года
14:35
​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию Эксклюзив
14:22
Во Владивостоке сгорел склад на Днепровской
14:14
Водители автобусов Владивостока продолжают нарушать ППД Эксклюзив
14:11
Очередная строительная фирма уходит от закона в Приморье
14:01
Депутат: Межонова звали в Москву, но он отказался Эксклюзив
13:48
Более 15 лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье
13:33
Во Владивостоке состоялось заседание антитеррористической комиссии
13:22
Политолог: Кресло и.о. главы Владивостока - не предмет политического торга Эксклюзив
13:12
Дальний Восток предпринимает меры по противодействию военной угрозе Эксклюзив
12:59
Во Владивостоке состоится фестиваль «День приморских островов»
12:48
Склад сгорел вечером в Приморье
12:30
Укрепление «коллективного Пушкарева» Эксклюзив
12:20
Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит уроки, посвященные Дню Победы

Занятия бесплатные
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» в преддверии празднования 9 Мая проводят для школьников города патриотические занятия. Старшеклассники посещают «Уроки Победы», ученики младших классов – познавательные уроки «Дети-герои Великой Отечественной войны», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

18 апреля специалист МРЦ Павел Докучаев провел такие патриотические занятия для учащихся школы № 14. Так, старшеклассникам он рассказал о Герое Советского Союза Александре Матросове, военных летчиках Николае Гастелло, Викторе Талалихине, Алексее Маресьеве, а такжео подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

Младшие школьники узнали о боевых подвигах детей, которые внесли свой вклад в Победу.

«Задачи таких уроков – сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, воспитать у школьников уважение к ушедшим поколениям и сделать все, чтобы у них развивалась гражданская ответственность», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Занятия «Урок Победы» и «Дети-герои Великой Отечественной войны» специалисты МРЦ проводят на бесплатной основе. Оставить заявку на проведение занятий преподаватели учреждений образования Владивостока могут по телефону: 222-22-94

comments powered by Disqus
Похожие новости
Эксперт прокомментировал вопрос о возвращении смертной казни в Турции
21:13, 18 апреля 2017 Эксперт прокомментировал вопрос о возвращении смертной казни в Турции

Это шантаж в адрес ЕС, считает политолог

ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США
18:50, 18 апреля 2017 ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США

Горизонт войны приблизился в общественном сознании

Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату
17:46, 18 апреля 2017 Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату

Проводится проверка

Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:07, 18 апреля 2017 Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»

На посту председателя он сменит министра транспорта России Максима Соколова

Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
17:01, 18 апреля 2017 Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду

Температурный фон останется без существенных изменений

Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:30, 18 апреля 2017 Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока

Программа

«Синий кит» появился в Бразилии
16:02, 18 апреля 2017 «Синий кит» появился в Бразилии

Полиция проводит проверку