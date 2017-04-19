Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит уроки, посвященные Дню Победы

Занятия бесплатные

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» в преддверии празднования 9 Мая проводят для школьников города патриотические занятия. Старшеклассники посещают «Уроки Победы», ученики младших классов – познавательные уроки «Дети-герои Великой Отечественной войны», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

18 апреля специалист МРЦ Павел Докучаев провел такие патриотические занятия для учащихся школы № 14. Так, старшеклассникам он рассказал о Герое Советского Союза Александре Матросове, военных летчиках Николае Гастелло, Викторе Талалихине, Алексее Маресьеве, а такжео подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

Младшие школьники узнали о боевых подвигах детей, которые внесли свой вклад в Победу.

«Задачи таких уроков – сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, воспитать у школьников уважение к ушедшим поколениям и сделать все, чтобы у них развивалась гражданская ответственность», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Занятия «Урок Победы» и «Дети-герои Великой Отечественной войны» специалисты МРЦ проводят на бесплатной основе. Оставить заявку на проведение занятий преподаватели учреждений образования Владивостока могут по телефону: 222-22-94.