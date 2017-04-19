21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу

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Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

О том, как правильно ухаживать за сливой и добиться высокого урожая, расскажут уже в предстоящую пятницу, 21 апреля, на очередном занятии по садоводству. Посетить лекцию могут все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, что в преддверии дачного сезона садоводам и огородникам приморской столицы специалисты рассказывают о выращивании и разведении различных культур. Занятия проводит Союз садоводов города при поддержке администрации Владивостока.

Лекция пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж).

Начало в 14 часов.

Темы ближайших занятий:

21 апреля - Слива: сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

28 апреля - Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.