21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу

О том, как правильно ухаживать за сливой и добиться высокого урожая, расскажут уже в предстоящую пятницу, 21 апреля, на очередном занятии по садоводству. Посетить лекцию могут все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Напомним, что в преддверии дачного сезона садоводам и огородникам приморской столицы специалисты рассказывают о выращивании и разведении различных культур. Занятия проводит Союз садоводов города при поддержке администрации Владивостока.
Лекция пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж).
Начало в 14 часов.
Темы ближайших занятий:
21 апреля - Слива: сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
28 апреля - Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.