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Сдача норм комплекса ГТО с 19 и 20 апреля переносится на следующую неделю

О дате и времени тестирования будет сообщено дополнительно
Фото: school-shumilovo.ru Фото: school-shumilovo.ru
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

17 апреля стартовал очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В связи с неблагоприятными погодными условиями выполнение норм ГТО сегодня, 19 апреля, и завтра, 20 апреля, переносится на следующую неделю. О дате и времени тестирования будет сообщено дополнительно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Отметим, выполнения норм комплекса ГТО 21 апреля - состоится. Мероприятие пройдет в 11 часов на стадионе «Строитель» («СДЮСШ единоборств», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду). Участников ждут: кросс по пересеченной местности (2 км, 3 км, 5 км), метание мяча весом 150 г и метание спортивного снаряда весом 500 и 700 г.

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