Восемь бойцов из Владивостока выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63

На сегодняшний день стал известен окончательный состав всех участников турнира

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 21 апреля, в 19 часов во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 63. В восьмиугольнике встретятся девять пар сильнейших универсальных бойцов, в совершенстве владеющих техникой смешанных боевых единоборств. За победу сразятся представители России, Греции, Бразилии и Казахстана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день стал известен окончательный состав всех участников турнира. В восьми боях из девяти в октагон (восьмиугольный ринг) выйдут титулованные спортсмены из Владивостока. Приморские зрители смогут поболеть за своих земляков, которым предстоит защищать честь региона.

Список участников турнира:

1. Магомед Шейхмагомедов (Москва, Россия) - Сергей Лесников (Владивосток, Россия)

Магомед Шейхмагомедов (185 см, 27 лет, рекорд 0-0-0) - 2-кратный чемпион Москвы по грэпплингу, серебряный призер чемпионата Москвы по СБЕ (ММА) (команда «Zaleev Fight Team»);

Сергей Лесников (182 см, 25 лет, рекорд 1-0-0) - чемпион Кубка России по ММА, серебряный призер чемпионата России по кудо, серебряный призер Кубка России по кудо, серебряный призер чемпионата войск национальной гвардии по комплексному единоборству (спортивные клубы «Шторм» и «Бастион»).

2. Камо Авагян (Владивосток, Россия) – Роман Туркан-Суринович (Хабаровск, Россия)

Камо Авагян (162 см, 27 лет, рекорд 0-0-0) - серебряный призер Приморского края по кудо, бронзовый призер ДФО по СБЕ (ММА), бронзовый призер чемпионата России по кудо. (бойцовский клуб «Гладиатор»);

Роман Туркан-Суринович (166 см, 23 года, рекорд 0-0-0) - чемпион ДВФО по спортивному и боевому самбо, чемпион Восточного ФО по армейскому рукопашному бою, серебряный призер турнира В.Ф. Маргелова по армейскому рукопашному бою. (бойцовский клуб «Прайд»).

3. Хушкадам Завурбеков (Владивосток, Россия) - Дмитрий Горобец (Хабаровск, Россия)

Хушкадам Завурбеков (175 см, 26 лет, рекорд 2-0-0) - чемпион открытого кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, чемпион ВДВ России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по армейскому рукопашному бою (бойцовский клуб «Гладиатор»);

Дмитрий Горобец (178 см, 24 года, рекорд 3-1-0) - чемпион кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, серебряный призер Чемпионата России по всестилевому каратэ, неоднократный победитель турниров по тайскому боксу, ММА и профессиональному боевому самбо (бойцовский клуб «Спартак»).

4. Константин Караульных (Владивосток, Россия) – Константин Юрченко (Хабаровск, Россия)

Константин Караульных (185 см, 27 лет, рекорд 0-0-0) - чемпион мира по кудо, трехкратный чемпион России по кудо, чемпион кубка России по кудо, серебряный призер кубка Азии по кудо (спортивные клубы «Шторм» и «Бастион»);

Константин Юрченко (179 см, 26 лет, рекорд 0-0-0) - чемпион ДФО по спортивному и боевому самбо (бойцовский клуб «Прайд»).

5. Сергей Калинин (Екатеринбург, Россия) - Михаил Кабаргин (Владивосток, Россия)

Сергей Калинин (182 см, 31 год, рекорд 5-3-0) – мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по панкратиону, серебряный призер чемпионата Европы по кикбоксингу, чемпион мира по панкратиону (бойцовский клуб «Ратиборец»);

Михаил Кабаргин (190 см, 31 год, рекорд 0-1-0) – мастер спорта по боксу, победитель международных турниров по боксу, чемпион Приморского края по грэпплингу, чемпион ДВФО по кикбоксингу, чемпион Приморского края по ММА. (бойцовский клуб «Гладиатор»).

6. Андреас Михайлидис (Греция) – Евгений Шаломаев (Владивосток, Россия)

Андреас Михайлидис (183 см, 28 лет, рекорд 8-2-0) - чемпион Греции по кикбоксингу в разделе К-1 («EFL MARTIAL ARTS ACADEMY»);

Евгений Шаломаев (188 см, 27 лет, рекорд 5-0-0) - чемпион мира по кудо, чемпион кубка Азии по кудо, мастер спорта международного класса по кудо, трехкратный серебряный призер чемпионата Внутренних войск России. (спортивные клубы «Шторм» и «Бастион»).

7. Джордж Цезарио Де Оливейра (Бразилия) - Геннадий Ковалев (Владивосток, Россия)

Джордж Цезарио Де Оливейра (177 см, 35 лет, рекорд 8-2-0) - серебряный призер чемпионата Бразилии по кикбоксингу, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу (команда «RENOVACAO FIGHT TEAM»);

Геннадий Ковалев (177 см, 29 лет, рекорд 16-5-0) - победитель турнира XFC, победитель турнира "Rings", обладатель кубка России по современному панкратиону (бойцовский клуб «Гладиатор»).

8. Майкель Фалькао (Бразилия) – Владимир Минеев (Россия)

Майкель Фалькао (180 см, 36 лет, рекорд 37-9-1) - победитель гран-при Bellator в среднем весе, экс-боец UFC (команда «RASTHAI TEMPLE»);

Владимир Минеев (185 см, 27 лет, рекорд 8-1-0) - четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу по версиям WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF, чемпион Европы по кикбоксингу, обладатель кубка России по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России по тайскому боксу.

9. Куат Хамитов (Казахстан) – Магомедсайгид Алибеков (Владивосток, Россия)

Куат Хамитов (175 см, 29 лет, рекорд 17-4-1) - чемпион организации APFC, чемпион организации WBK (Китай) (команда «NAIMAN TEAM» и «PHUKET TOP TEAM»);

Магомедсайгид Алибеков (178 см, 26 лет, рекорд 7-0-0) - чемпион Fight Nights Global в легком весе, чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою, двухкратный чемпион Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, серебряный призер России по грэпплингу, мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по СБЕ ММА (бойцовский клуб «Гладиатор»).

Турнир организован совместно промоутерской компанией Fight Nights Global и федераций смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края при поддержке администраций Приморского края и Владивостока. Подробности по телефону 230-06-86.