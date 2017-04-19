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​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия

Вместо риса высаживают картофель
Фото: Юрген Эсхер Фото: Юрген Эсхер
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Несколько лет подряд в Северной Корее из-за непогоды были неурожайными. О том, как эту проблему решают в КНДР, корреспонденту РИА VladNews рассказал заведующий Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

– На протяжении нескольких лет подряд из-за летних тайфунов народ в соседней стране испытывал страшный голод. Даже в Приморье общественные организации и местные власти собирали гуманитарную помощь. Основные поставки велись по линии Всемирного продовольственного фонда и ряда негосударственных структур Республики Корея. К сожалению, распределение направляемых продуктов велось несправедливо. Приоритет получали силы госбезопасности и армия с флотом. Оставшиеся продукты отдавали населению.

В самой Северной Корее начали выращивать нетрадиционные для страны культуры. Взамен смываемых рисовых чеков на склонах гор и сопок стали высаживать картофель. Минувшей осенью урожай оказался хорошим. Острота нехватки продовольствия спала. Распределение продовольствия и товаров первой необходимости наладилось, что радует. Появилась информация, что излишки урожая крестьяне продают на рынках.

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