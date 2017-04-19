Сезон большого дрифта открывается в предстоящие выходные во Владивостоке

На сегодняшний день в списке участников 14 фамилий

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, пилоты российской дрифт-серии откроют спортивный сезон во Владивостоке. По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. Они пройдут на СТК «Приморское кольцо» (г. Артем, ул. Солнечная, 1), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день в списке участников 14 фамилий. По словам организаторов, цифра может измениться, ведь заявки на участие пилоты могут подавать вплоть до утра субботы. В числе первых о своём намерении участвовать сообщили Екатерина и Максим Седых, по традиции пилоты будут соревноваться под флагом одной команды.

«На данный момент машины в процессе подготовки. Мы с Катей сейчас активно тренируемся. По прежнему в нашей команде Катя – главный пилот и мы будем ей уделять больше внимания. На данный момент планируем проехать все этапы РДС-Восток и РДС-Запад», - рассказал чемпион РДС-Восток 2016 года Максим Седых.

Увидеть Екатерину Седых за рулём гоночного болида, поболеть за чемпиона прошлого сезона Максима Седых или познакомиться с новичками РДС-Восток можно будет уже в ближайшие выходные на открытии сезона большого дрифта. В субботу на «Примринге» пройдут одиночные, а в воскресенье – парные заезды. Начало заездов в 14 часов. Кроме спортивных состязаний, зрителей ждёт выставка автозвука и автотюнинга. На открытии сезона большого дрифта свою шоу-программу представит самый молодой дрифтер России – 14-летний Денис Сорокопуд.

По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, для детей весь день будет работать «Ринго-парк». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.