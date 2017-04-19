Квартирного вора задержали в Приморье

Молодой человек ограбил свою же родственницу

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница села Новогеоргиевка и сообщила о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, вскрыв балконную дверь и, похитив денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который является родственником заявительницы. Молодой человек дал признательные показания, пояснив, что распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленник заключен под стражу.