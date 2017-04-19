​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия 18:44, 19 апреля ​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия (Эксклюзив)
Как в будущем должна выглядеть столица Приморья?  18:08, 19 апреля Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив 17:47, 19 апреля Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
Новостная лента
Апрель, 19 среда
18:55
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
18:55
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
18:44
​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия Эксклюзив
18:21
Хорошая песня – залог прекрасного настроения
18:08
Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 
17:55
Сын депутата Госдумы РФ признался в хакерстве в США
17:52
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
17:47
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
17:46
Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели
17:40
​Митя Фомин отметил красоту владивостокских девушек Фото
17:39
Во Владивостоке поймали корейца с крупной контрабандой мускуса
17:32
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
17:26
Классическая музыка поможет разобраться в себе
17:23
Мозг связан с местами человека, - ученые
17:18
Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»
17:01
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
16:52
В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания
16:45
Житель Подмосковья может сесть за икру в Приморье
16:34
Фестиваль Приморской лиги КВН прошел во Владивостоке Фото
16:21
Клиент сауны под «кайфом» лишился денег в Приморье
16:12
Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом Эксклюзив
16:04
Селян в Приморье накажут за торговлю опасной продукцией
15:58
Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря» Фото
15:56
Сдача норм комплекса ГТО с 19 и 20 апреля переносится на следующую неделю
15:49
Находящийся в розыске житель Владивостока задержан на Камчатке
15:38
Дрессировщик изнасиловал свою малолетнюю соседку во Владивостоке
15:21
​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне» Эксклюзив
15:10
«Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»
15:08
Еще семь тысяч устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье
14:54
Участники Великой Отечественной войны получат подарки в преддверии Дня Победы
14:43
Реальные доходы россиян упали в I квартале 2017 года
14:35
​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию Эксклюзив
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели

Новый циклон накроет край в четверг
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Китайский циклон накрыл Приморье во вторник днем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Местами прошли дожди, воздух прогрелся до +11…+15 °C, в прибрежных районах было прохладней, +4…+10 °C.

Ночью осадки в виде снега и дождя сохранялись. Отмечались налипания мокрого снега. Температура воздуха понизилась на 1–9 градусов по сравнению с предыдущей ночью. К утру похолодало до 0…+4 °C, на севере в горных районах до −6 °C.

Во Владивостоке и пригороде днем осадков не наблюдалось. Воздух прогрелся до +9…+11 °C. Вечером начался дождь, который продолжился ночью, выпало 9 мм. Температура понизилась к утру до 0…+2 °C.

Сегодня, 19 апреля, осадки в виде дождя и снега сохранятся. К концу дня осадки ослабеют. Фон максимальной температуры воздуха существенно не изменится +4…+15 °C.

Во Владивостоке облачно, в первой половине дня небольшой дождь. Максимальная температура +9…+11 °C.

Завтра неустойчивая погода на юге Дальневосточного региона сохранится. Ночью осадки на большей территории Приморья прекратятся. В поле пониженного давления температурный фон существенно не изменится. Днем к Приморью приблизится новый циклон, во второй половине дня дожди возобновятся. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до +10…+17 °C.

В краевом центре большую часть суток без существенных осадков, а концу дня возможен дождь. Ветер юго-восточный свежий. К утру температура понизится до +1…+3 °C, днем максимальная температура +8…+11 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
17:01, 19 апреля 2017 На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Пострадали двое граждан США

В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания
16:52, 19 апреля 2017 В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания

За 3 месяца утилизировано более 10 тонн продуктов питания и пищевого сырья

«Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»
15:10, 19 апреля 2017 «Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»

Ребята узнали об особенностях профессий многих специалистов

Еще семь тысяч устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье
15:08, 19 апреля 2017 Еще семь тысяч устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье

Во Владивосток поступит около 1000 устройств

Участники Великой Отечественной войны получат подарки в преддверии Дня Победы
14:54, 19 апреля 2017 Участники Великой Отечественной войны получат подарки в преддверии Дня Победы

Мероприятия стартовали уже накануне

Водители автобусов Владивостока продолжают нарушать ППД
14:14, 19 апреля 2017 Водители автобусов Владивостока продолжают нарушать ППД

Пассажиров начинают высаживать еще до остановок общественного транспорта

Более 15 лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье
13:48, 19 апреля 2017 Более 15 лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье

Ликвидация возгораний продолжается