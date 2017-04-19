Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели

Новый циклон накроет край в четверг

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Китайский циклон накрыл Приморье во вторник днем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Местами прошли дожди, воздух прогрелся до +11…+15 °C, в прибрежных районах было прохладней, +4…+10 °C.

Ночью осадки в виде снега и дождя сохранялись. Отмечались налипания мокрого снега. Температура воздуха понизилась на 1–9 градусов по сравнению с предыдущей ночью. К утру похолодало до 0…+4 °C, на севере в горных районах до −6 °C.

Во Владивостоке и пригороде днем осадков не наблюдалось. Воздух прогрелся до +9…+11 °C. Вечером начался дождь, который продолжился ночью, выпало 9 мм. Температура понизилась к утру до 0…+2 °C.

Сегодня, 19 апреля, осадки в виде дождя и снега сохранятся. К концу дня осадки ослабеют. Фон максимальной температуры воздуха существенно не изменится +4…+15 °C.

Во Владивостоке облачно, в первой половине дня небольшой дождь. Максимальная температура +9…+11 °C.

Завтра неустойчивая погода на юге Дальневосточного региона сохранится. Ночью осадки на большей территории Приморья прекратятся. В поле пониженного давления температурный фон существенно не изменится. Днем к Приморью приблизится новый циклон, во второй половине дня дожди возобновятся. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до +10…+17 °C.

В краевом центре большую часть суток без существенных осадков, а концу дня возможен дождь. Ветер юго-восточный свежий. К утру температура понизится до +1…+3 °C, днем максимальная температура +8…+11 °C.