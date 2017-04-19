Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Артема, которая сообщила, что ее соседка злоупотребляет алкогольными напитками и не занимается воспитанием малолетнего сына, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 40-летняя жительница Артема имеет на иждивении двухлетнего сына. Однако на протяжении нескольких последних месяцев она самоустранилась от содержания и воспитания ребенка. Проживала с сыном и гражданским мужем на съемной жилплощади без удобств. В частном доме отсутствовали условия для проживания. У ребенка не было места для сна и отдыха, спальных принадлежностей. Женщина не особо заботилась о приобретении продуктов питания для малолетнего ребенка. На протяжении последних нескольких месяцев злоупотребляла спиртными напитками. Ребенок был изъят из семьи и передан на воспитание бабушке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».