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Общество

«Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»

Ребята узнали об особенностях профессий многих специалистов
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники «Ростелекома» провели мастер-класс по профессиональному мастерству для участников смены «Океан» – территория возможностей». Мероприятие прошло на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома. 

Ребята узнали об особенностях профессий специалистов информационной безопасности, кабельщиков-спайщиков и инсталляторов. Под руководством сотрудников «Ростелекома» участники попробовали провести монтаж оптической муфты и сварить оптоволокно. Специалисты рассказали, какие навыки необходимы для этой работы.

«Варить «оптику» очень интересно. Это такой процесс, в котором важны точность, аккуратность и внимательность. Я рад, что мне удалось познакомиться с сотрудниками «Ростелекома» и посоветоваться о выборе моей будущей профессии. Запомнился опыт с микроволновкой. Удивило, что именно этот прибор может снизить скорость Wi-Fi у нас дома», – поделился своими впечатлениями Алексей Онищук, участник смены.

На уроке участникам смены рассказали, как появился интернет, менялись скорости передачи данных и объемы передаваемой информации. Ребята смогли сравнить скорости медных и оптических технологий, проверить от чего зависит сигнал Wi-Fi.

«Мы рассказали об особенностях работы в сфере телекоммуникаций. Кроме того, ребята на своих устройствах проверили, как меняется скорость Wi-Fiв зависимости от определенных условий. Надеемся, что наш мастер-класс поможет им в выборе профессии», – отметил диспетчер блока технической инфраструктуры Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Валетов.

Напомним, что 28 октября 2015 года компания «Ростелеком» и Всероссийский детский центр «Океан» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Ростелеком» обеспечит подготовку и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ВДЦ «Океан» с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой. 

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