Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом

Вкладывать деньги в строительство трубопровода без основательных гарантий Москва не будет

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В последнее время наметился прогресс в улучшении состояния торгово-экономические отношения между РФ и КНДР. Об этом РИА VladNews рассказал заведующий Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

– Между нашими государствами есть проблемы экономического характера. На протяжении долгих лет наша страна отправляла через Приморье в Северную Корею промышленные и продовольственные товары, топливо, оружие и боеприпасы. Накопился значительный долг. Москва его списала. Первым – именно Пхеньяну, а уже потом Гаване, Ханою и африканским странам.

Те наработки, которые были сделаны при Ким Чен Ире, успешно доведены до конца. При Ким Чен Ыне состоялось торжественное открытие железнодорожного участка от Туманной до Расона, капитально отремонтированного РАО «РЖД». Заработал морской контейнерный терминал в северокорейском порту. Худо-бедно грузы перевозятся.

Для расширения сотрудничества надо определить перечень товаров, которые наша страна могла бы продавать соседям.

А вот прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под большим вопросом. Подобная ситуация и с проектом по линии электропередачи. У России есть печальный опыт по транспортировке газа и нефти по территории Украины и Белоруссии. Поэтому вкладывать деньги в строительство трубопровода без основательных гарантий Москва не будет. Изменений не будет, пока дело не сдвинут с мертвой точки руководители заинтересованных государств.