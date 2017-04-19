Водители автобусов Владивостока продолжают нарушать ППД

Пассажиров начинают высаживать еще до остановок общественного транспорта

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Водители автобусов Владивостока продолжают ежедневного нарушать ПДД, а также подвергать опасности жизни пассажиров, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сегодня утром, 19 апреля, корреспондент РИА VladNews стал свидетелем того, как водители автобусов производят посадки и высадку пассажиров на проезжей части перед светофором, ограждающими сооружениями, подвергая опасности жизни и здоровье людей.

Данный инцидент был зафиксирован на остановке «Первая речка». Стоит отметить, что пассажиры автобусов постоянно жалуются на нарушение правил перевозки многих автотранспортных компаний: долгие остановки, нарушения высадки пассажиров, общение водителей автобусов между с собой - нередко становились поводами для конфликтных ситуаций. Отметим, что данные ситуации создают и помехи автомобилистам.

Так, в начале месяца пять компаний были оштрафованы за нарушение правил перевозки людей.