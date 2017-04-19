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Общество

На конкурс идей для «дальневосточных гектаров» подано более 200 заявок

Лучшие будут представлены на ВЭФ во Владивостоке в сентябре
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Более 200 заявок поступило из 25 российских регионов в ходе Всероссийского конкурса на лучшую идею по использованию земельных участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар». Об этом заявил гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Для того, чтобы составить перечень тиражируемых проектов, запущен конкурс идей по лучшему использованию «дальневосточных гектаров». Первый мы провели в 2016 году, на нем было представлено свыше 300 идей. Все идеи-победители сегодня реализуются. В этом году конкурс проводится во второй раз. Граждане начали активно включаться, – отметил глава АРЧК ДВ. – В рамках проекта «Дальневосточный гектар» мы регулярно получаем от жителей запросы, предложения по реализации идей, просьбы о помощи. Например, житель Иркутской области берет гектар, чтобы сделать детский спортивный лагерь. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что она нужна людям, тиражируема и является хорошим примером освоения земли».

Конкурс проводится по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Авторы лучших идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Напомним, прием заявок на Второй Всероссийский конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную на сайте АРЧК ДВ. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.

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