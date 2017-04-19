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Конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном может перейти в военную фазу

Цель давления США на КНР и КНДР – "вернуться" на Дальний Восток
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что "мир достигается силой", означает, что конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном может перейти в военную фазу. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Шаповалов, сообщает РИА VladNews.

Вице-президент США Майк Пенс обсудил проблему КНДР с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает агентство Киодо. Пенс отметил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе, но при этом подчеркнул, что "мир достигается силой".

Кроме того, политик сообщил о намерении Америки сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем для решения северокорейской ядерной проблемы. Премьер Японии и вице-президент США условились добиваться от Пекина более активного участия в сдерживании ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Накануне Пенс заявил, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Он также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

Азиатское турне Пенса совпало с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов уверен, что нынешняя демонстрация военной силы со стороны США – это очень опасный процесс.

"Причем адресатом этой демонстрации является не только и не столько правящий режим Северной Кореи, сколько руководство КНР. Все заявления и угрозы в адрес КНДР, безусловно, должны быть поняты как стремление США оказать военно-политическое давление на Китай и тем самым, по сути, "вернуться" на Дальний Восток. Фактически Соединенные Штаты существенно ослабили в последние десятилетия свои позиции на Дальнем Востоке – и военные, и, что более важно, экономические. Это произошло одновременно с усилением там позиций Китая. И нынешняя военная демонстрация со стороны США призвана восстановить и укрепить их позиции", – сказал Владимир Шаповалов.

Политолог считает, что вероятность нанесения удара по Северной Корее со стороны США существует.

"Может ли конфликт перейти в военную фазу? Да, безусловно, поскольку демонстрации силы в отношении Сирии и Афганистана свидетельствуют наглядным образом о том, что нынешняя администрация США не намерена ни перед чем останавливаться и готова в тех или иных случаях к применению силы. Поэтому вероятность нанесения удара по Северной Корее со стороны США существует, даже несмотря на то, что КНДР обладает ядерным оружием. То есть, нынешняя американская администрация может, как мне представляется, пойти на такой колоссальный риск", – заключил Владимир Шаповалов.

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