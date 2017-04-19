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Фоторепортажи

Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря»

Эстетично, удобно, патриотично
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В центре современного искусства «Заря» открылась выставка «Советский дизайн 1950-1980». Более 500 оригинальных – ни одного восстановленного или «созданного по мотивам» - экспонатов представляют публике историю и достижения российского дизайна, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Во Владивосток выставку привез Московский музей дизайна, получивший совсем недавно золотую медаль Лондонской биенналле. Так что можно не сомневаться: эта выставка показывает только лучшее. Причем, как рассказала куратор проекта Александра Санькова, владивостокцам повезло даже больше, чем москвичам – мы увидим более насыщенную предметами экспозицию, ведь с 2012 года, когда музей открылся, его коллекция сильно пополнилась.

- Собирая эту выставку, - говорит Александра Санькова, - мы обращались в первую очередь к тем, кто, собственно, и создавал советский дизайн – к работника художественно-конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов (в каждой отрасли промышленности были свои НИИ, занимавшиеся разработкой внешнего вида товаров народного потребления)… И оказалось, что мы успели буквально вскочить в последний вагон уходящего поезда… Когда в 90-х годах прошлого века расправлялись с российской промышленностью, практически все НИИ и ХКБ были закрыты, а их архивы, в которых были и эскизы, и прототипы множества уникальных разработок, сжигались, вывозились на свалки… Сохранилось то, что люди смогли сберечь сами, сохранить в личных архивах…

Пространство выставки организаторы тематически поделили на разделы – игрушки, спорт, дом и быт, радио и телевидение, космос и фототехника, автомобилестроение… Каждый из разделов наполнен оригинальными, сохранившимися по сей день, а не восстановленными или скопированными образцами того, что сегодня мы называем дизайном, а 50-60 лет назад люди, жившие в СССР, именовали проще – предметами быта, обихода… Неваляшка Маша и крокодил Гена, детская швейная машина и кеды с олимпийской символикой… Упаковки из-под молока – да-да, те самые бутылки с крышечками из разноцветной фольги; этикетки крепких напитков; парфюмерно-косметическая продукция (можно увидеть даже знаменитый одеколон «Север», дизайн флакона которого – по легенде – разработал Казимир Малевич); холодильник «ЗИЛ», дизайн которого специалисты признали идеальным; пылесосы, лампы, телевизоры и радиоприемники, часы и музыкальные инструменты, мебель и многое другое можно увидеть в залах выставки…

- Этим проектом мы открываем летний сезон, посвященный именно дизайну, - сказала Алиса Багдонайте, куратор ЦСИ «Заря». – В наш город приехала лучшая выставка из тех, что способны рассказать историю российского дизайна, причем не только о нем, а об эпохе и ее людях вообще. В СССР не было такого слова - дизайн, было понятие технической эстетики; драйверами развития этой сферы в стране был не запрос потребителя, не спрос на функциональную и эстетичную продукцию, а плановая экономика, определение дизайна сверху… Это уникальная ситуация, когда дизайн определялся не только функционально, но и идеологически. Смысл дизайна – сделать жизнь человека проще, удобнее, безопаснее, и в этом смысле советский дизайн был образцовым.

Все залы выставки украшены плакатами и киноафишами времен СССР – не следует забывать, что графическому дизайну в то время уделялось огромное внимание в том числе и с точки зрения идеологии.

Как всегда, выставка будет сопровождаться образовательной программой – в залах ЦСИ пройдут лекции, а также будет показан фильм «Советский дизайн», созданный во времена СССР для показа пределами страны и в России не демонстрировавшийся. Вход на выставку свободный.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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