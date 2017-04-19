В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания

За 3 месяца утилизировано более 10 тонн продуктов питания и пищевого сырья

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья за I квартал 2017 года забраковал 198 партий пищевого сырья и продуктов питания общим весом 10 133 килограмма (что по весу в 1,5 раза больше аналогичного периода 2016 года), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

При этом чаще всего выбраковывался алкоголь (93 партии - 47% от общего объёма забракованных товаров), кондитерские изделия (53 партии, или 26,8%), а также рыба, морепродукты и продукция из них (13 партий, то есть 6,6%).

25,6% забракованных продуктов - это импортные продукты и сырье.

Основными причинами забраковки продовольственного сырья и пищевых продуктов были:

1. Несоответствие пищевых продуктов требованиям по показателям безопасности;

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии);

3. Нарушение требований к маркировке;

4. Несоблюдение сроков годности и условий хранения;

5. Отсутствие товаросопроводительных документов на продукцию.

Продукты и пищевое сырье были изъяты из оборота и уничтожены (утилизированы) в порядке, установленном правовыми актами Таможенного союза и законодательством РФ.