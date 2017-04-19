На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Пострадали двое граждан США

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

По факту жесткой посадки вертолета на Камчатке в районе Мутновского вулкана, в результате чего пострадали три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. В настоящее время проводится предварительное следствие по инциденту. На лицо нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, считают эксперты.

В результате инцидента пострадали двое граждан США. Они занимались экстремальным спуском на лыжах.