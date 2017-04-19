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Житель Подмосковья может сесть за икру в Приморье

У мужчины изъят литр черной икры
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Житель Московской области может стать фигурантом уголовного дела по статье 258.1 УК РФ из-за приобретенной им в пригороде Владивостока икры рыб осетровых видов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. 

При прохождении интероскопа на входе в АВК «Владивосток» в сумке 32-летнего жителя Подмосковья были обнаружены и изъяты две поллитровые банки с икрой. Продукция направлена на исследование. Как пояснил задержанный, деликатес он приобрел в пригороде приморской столицы для личного употребления. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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