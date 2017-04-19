Селян в Приморье накажут за торговлю опасной продукцией

Домашние и псевдо-домашние продукты продаются и перевозятся без документов

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Селян-продавцов привлекут к административной ответственности за нарушение российского законодательства в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Ведь, как отмечают специалисты, продавать домашнюю (а нередко и псевдо-домашнюю) продукцию нужно законно - то есть после подтверждения безопасности товара, а не на свой страх и покупательский риск.

Так, автомобиль жителя села Екатериновка Партизанского района был остановлен нарядом ДПС на дороге Артем - Находка - порт Восточный. В машине мужчина вез 4 свиные полутуши весом 250 кг и почти тысячу яиц. Никакой ветеринарно-сопроводительной документации на товар у него не было - только товарная накладная, заполненная на китайском языке. Кроме того, на мясе отсутствовали ветеринарные клейма, а маркировки на яйцах с датой выработки также не было. По словам мужчины, мясо и яйца он купил у китайских фермеров в селе Кроуновка Уссурийского района и вез на реализацию в родную Екатериновку. Причем мясо лежало прямо на полу фургона (на картонном листе) навалом. Там же лежали и яйца.

А жителя села Покровка Октябрьского района инспекторы уличили в продаже домашнего мясного фарша и порядка 200 яиц домашней птицы без ветеринарных сопроводительных документов. О том, что они вообще должны быть, мужчина, с его слов, даже не знал.

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