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Политика и экономика

​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне»

Громкое назначение обсуждают во Владивостоке
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Руководитель Центра социально-политических технологий «Пиар-Политолог» Александр Огневский прокомментировал РИА VladNews громкое назначение.

«Мое мнение таково: к управлению городом должны быть допущены люди, уже имеющие опыт такого управления, - отметил эксперт. - И у Константина Межонова такой опыт есть. Он работал и в должности заместителя главы города Владивостока, и в должности советника главы. Так что ему знакома и муниципальная служба, и коллектив администрации. Другое дело, что должность «временного руководителя» - это всегда фактор нервозности для того, кто руководит. Вообще, было бы неправильным, если бы к управлению городом пришел бы человек «извне» - только потому, что он «хороший парень» и «грамотный партиец»…»

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.

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