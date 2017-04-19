Находящийся в розыске житель Владивостока задержан на Камчатке

Мужчину поймали в аэропорту

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В аэропорту Петропавловск-Камчатский сотрудниками полиции в ходе проведения предполетного досмотра пассажиров рейса во Владивосток выявлен и задержан 37-летний житель приморской столицы, находящийся в федеральном розыске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В феврале 2017 года против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако злоумышленник скрылся от следственных органов Приморья.

Сотрудники транспортной полиции сообщили инициатору розыска о прибытия фигуранта во Владивосток.

Прибывший в аэропорт Владивостока гражданин был задержан сотрудниками Приморской полиции.

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