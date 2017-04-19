Дрессировщик изнасиловал свою малолетнюю соседку во Владивостоке

Преступник осужден на 14 лет

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1960 года рождения, осужден за совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления были совершены в конце июня 2015 году в отношении 11-летней девочки.

Фигурант проживал по соседству с потерпевшей. Она его встречала во дворе дома и знала, что у него есть несколько собак. Между собой дети называли мужчину «дрессировщик».

Используя интерес девочки к животным в своих целях, под предлогом оказать помощь в приобретении навыков дрессировки и ухода за ними, злоумышленник заманил девочку в лесной массив, расположенный недалеко от их домов по ул. Героев-Тихоокеанцев, где совершил действия сексуального характера.

Последнее преступление было совершено по месту жительства фигуранта, так как он угрожал девочки распространить ее фотоснимки в интернете.

О случившемся потерпевшая рассказала своим родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.