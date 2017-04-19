Дальний Восток предпринимает меры по противодействию военной угрозе

США разворачивают тихоокеанскую противоракетную оборону

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В ответ на северокорейскую угрозу США и их азиатские союзники разворачивают тихоокеанскую ПРО (противоракетную оборону). Не станет ли она угрозой уже для России – как это происходит в Европе?

Этот вопрос РИА VladNews адресовало заведующему Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерию Мишину.

– Любое высокоточное оружие у российских границ представляет угрозу. Также как и для соседнего Китая. Естественно, наши вооруженные силы должны учитывать изменение военного баланса на всем Дальнем Востоке. Насколько мне известно, такие меры уже предпринимаются. В итоге эти комплексы ПРО будут представлять угрозу для местных жителей, на территории которых они появятся.

Напомним, 17 и 18 апреля во Владивостоке с выездной проверкой находился заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

– Войска и силы, дислоцированные на востоке России, играют особую роль в обеспечении безопасности страны в этом регионе, – заявил Дмитрий Булгаков. – Состояние и укомплектованность войск и сил флота вооружением, боевой техникой и материальными средствами гарантируют выполнение стоящих перед ними задач. Я удовлетворен состоянием их боевой и мобилизационной готовности.

Как стало известно из неофициальных источников, на Дальнем Востоке в состояние повышенной готовности приведены ряд ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских, танковых, мотострелковых, авиационных полков и бригад, а также все войсковые и стратегические силы ПВО. Некоторые из них выведены из гарнизонов в полевые лагеря или перебрасываются на юг Приморского края. В том числе и комплексы тактических ракет «Искандер-М», и противокорабельные ракетные комплексы. Солдатам и офицерам говорят, чтобы они были готовы к любым неожиданностям.