Во Владивостоке сгорел склад на Днепровской

Пожар ликвидирован

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 апреля, в 10.26 в пожарную службу Владивостока поступило сообщение о пожаре на складе, расположенном на улице Днепровская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Установлено, что горела крыша помещения.

В 10.52 пожар был локализован, а в 11.47 - полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Угрозы соседним объектам пожар не представил. В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 7 единиц техники.