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Россия

Реальные доходы россиян упали в I квартале 2017 года

​По данным Росстата
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в январе - марте 2017 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,2%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Следует уточнить, что только в марте нынешнего года в годовом выражении доходы жителей России упали на 2,5%, а к февралю 2017 года этот показатель вырос на 1,4%. В марте 2017 года денежные доходы в среднем на душу населения увеличились в годовом выражении на 1,9%, то есть до 29,627 тысячи рублей. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам марта составила 37,64 тысячи рублей, что на 5,8% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом суммарная задолженность по зарплате в России за март 2017 года увеличилась на 22 миллиона рублей, что на 0,6% больше показателя месячной давности. То есть теперь сумма долга по России составила порядка 3,635 миллиарда рублей.

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