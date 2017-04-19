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Очередная строительная фирма уходит от закона в Приморье

Компания набрала более 460 гектаров земли - и бросила ее
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Очередную строительную фирму не могут наказать за нарушение земельного законодательства в Приморье: компании выписан штраф в размере 450 тысяч рублей, который до сих пор не оплачен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Установлено, что местная организация арендовала 9 участков земли в Лазовском районе - и забросила их на несколько лет. В ходе рейда инспекторами Россельхознадзора было проверено состояние этих участков - они оказались заросшими сорной растительностью, без каких-либо следов сельскохозяйственной деятельности.

Суммарная площадь участков - 463 гектара. Дело передано судебным приставам.

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