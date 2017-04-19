Более 15 лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье

Ликвидация возгораний продолжается

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки ликвидированы пожары в 13 муниципалитетах на площади почти 440 гектаров, их тушили более 200 человек, задействовано 50 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время в Приморье действует три лесных пожара в Ольгинском и Ханкайском районах на площади 100 гектаров.

Отметим, что с начала 2017 года в крае зарегистрирован 231 лесной пожар. Сейчас в крае действует особый противопожарный режим.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.