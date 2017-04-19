Клиент сауны под «кайфом» лишился денег в Приморье

Мужчина дал признательные показания в наркопреступлении

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

43-летний житель Хасанского района обвиняется в хранении наркотических средств в значительном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В отдел полиции обратился клиент сауны, который рассказал, что у него пропала крупная сумма денег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и очевидцев происшествия, факт кражи подтвердился.

В ходе осмотра сауны сотрудники обнаружили на крыльце сверток, в котором находилось вещество, похожее на наркотическое. Было установлено, что заявитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ожидая полицейских, мужчина спрятал сверток со смесью табака с маслом каннабиса массой более 3 граммов. В отделе полиции мужчина сознался в наркопреступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего расследования.