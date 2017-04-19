Участники Великой Отечественной войны получат подарки в преддверии Дня Победы

Мероприятия стартовали уже накануне

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В преддверии Дня Победы участники Великой Отечественной войны Владивостока получат подарки, - об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города. Подарки получат порядка 480 ветеранов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Участники Великой Отечественной войны получат в подарок сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей», - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока. - Решение о подарках в виде сертификатов было принято по ходатайству городского совета ветеранов».

Подарки будут вручаться на предпраздничных заседаниях советов ветеранов всех районов города, а также по адресам проживания.

Мероприятия по поздравлению и вручению подарков участникам Великой Отечественной войны стартовали уже в среду, 18 апреля.