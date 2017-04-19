Во Владивостоке состоится фестиваль «День приморских островов»

Вход свободный

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 23 апреля, в учебно-научном музее Дальневосточного федерального университета (Океанский пр-т, 37) состоится просветительский фестиваль «День приморских островов», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Праздник направлен на популяризацию экологически грамотного туризма и приурочен к Году экологии во Владивостоке. Он пройдет в рамках экологического проекта «Остров мечты», который реализуется при поддержке администрации города.

С 12 до 19 часов в учебно-научном музее ДВФУ развернутся фотовыставка «Острова Приморья» и экспозиция музея «Животный и растительный мир залива Петра Великого». Кроме этого, в течение дня посетителей ждут лекции от учёных, экологов и краеведов. А юные гости смогут принять участие в конкурсе экологических рисунков (лучшие работы впоследствии будут выставлены в музее). Также для детей будут организованы настольные и подвижные игры с эко-направленностью. Завершится фестиваль концертом популярных в городе музыкальных групп.

Начало в 12 часов. Вход для всех желающих свободный.