Укрепление «коллективного Пушкарева»

​Громкое назначение обсуждают во Владивостоке

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Юрист и блогер Алексей Клецкин высказал РИА VladNews свое мнение по поводу кадровых перестановок в мэрии.

"Тут необходимо отметить два аспекта. С одной стороны, мне кажется, не нужно придавать этому некое сакральное значение, потому что эти и.о. за период с момента задержания Игоря Пушкарева меняются с завидной периодичностью – и по кругу, и опять возвращаясь, и опять – и снова… Соответственно, статус и.о. никаких преимуществ по отношению к другим замам не дает: сегодня это Межонов, завтра – кто-нибудь другой. Поэтому это – рядовое событие, на мой взгляд.

Но второй аспект заключается в том, что на самом деле фигура Межонова сегодня для так называемого «коллективного Пушкарева» (термин уже введен в обиход приморской политики) является предпочтительным. Почему? Безусловно, в ситуации, когда не был назначен протеже краевой администрации Брик, можно ожидать усиления давления на действующую команду замов. Давление это, скорее всего, будет происходить через правоохранительные органы – через какие-то намеки на возбуждение уголовных дел дополнительных, либо расширение круга обвиняемых по уже возбужденным делам… И вот в этой ситуации Межонов является фигурой с очень ясной и понятной биографией, без каких-то скелетов в шкафу и околокриминальных историй в прошлом. Ему что-то предъявить – и через это шантажировать – крайне сложно. Понятно, что на любого человека можно или найти, или выдумать какой-либо компромат. Но с Межоновым это будет сделать намного сложнее. И это позволит ему оставаться независимым от политики краевой администрации – и действительно отстаивать интересы города".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.