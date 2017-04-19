Укрепление «коллективного Пушкарева» 12:30, 19 апреля Укрепление «коллективного Пушкарева» (Эксклюзив)
Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы 12:20, 19 апреля Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы
Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал 11:44, 19 апреля Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 19 среда
12:51
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
12:51
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
12:51
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
12:48
Склад сгорел вечером в Приморье
12:30
Укрепление «коллективного Пушкарева» Эксклюзив
12:20
Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы
12:09
Голуби передают свой опыт из поколения в поколение, - ученые
11:58
Летчики ТОФ уничтожили подводную лодку противника
11:44
Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал Эксклюзив
11:39
Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Приморье
11:31
Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока позже назначенного времени
11:21
Приморец попался на даче взятки сотруднику полиции
11:07
Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке Фото
10:56
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
10:46
Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google
10:44
Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом
10:32
В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес
10:21
Неделя моды стартовала во Владивостоке Видео
10:11
Лучшие социальные проекты будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
09:59
В Приморье выпал снег
09:48
Житель Приморья сядет на 22 года за дерзкое убийство
09:42
Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов
09:30
Сбербанк выдал более 800 млн рублей малому бизнесу Приморья
09:15
Дальневосточные ТОР могут расширить
09:09
Пасхальная перестрелка во Владивостоке закончилась уголовным делом
08:56
Владивосток останется без водоснабжения в среду, 19 апреля Адреса
08:52
Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 апреля Адреса
08:04
Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить Видео
07:02
От ЦБ потребовали ослабить рубль
06:13
Стало известно, опасно ли рожать дома после кесарева сечения
04:50
Политолог прокомментировал вопрос о "досье на Путина" у Меркель
03:15
Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
02:20
Центробанк «зачищает» страховые компании
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Укрепление «коллективного Пушкарева»

​Громкое назначение обсуждают во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Юрист и блогер Алексей Клецкин высказал РИА VladNews свое мнение по поводу кадровых перестановок в мэрии. 

"Тут необходимо отметить два аспекта. С одной стороны, мне кажется, не нужно придавать этому некое сакральное значение, потому что эти и.о. за период с момента задержания Игоря Пушкарева меняются с завидной периодичностью – и по кругу, и опять возвращаясь, и опять – и снова… Соответственно, статус и.о. никаких преимуществ по отношению к другим замам не дает: сегодня это Межонов, завтра – кто-нибудь другой. Поэтому это – рядовое событие, на мой взгляд.

Но второй аспект заключается в том, что на самом деле фигура Межонова сегодня для так называемого «коллективного Пушкарева» (термин уже введен в обиход приморской политики) является предпочтительным. Почему? Безусловно, в ситуации, когда не был назначен протеже краевой администрации Брик, можно ожидать усиления давления на действующую команду замов. Давление это, скорее всего, будет происходить через правоохранительные органы – через какие-то намеки на возбуждение уголовных дел дополнительных, либо расширение круга обвиняемых по уже возбужденным делам… И вот в этой ситуации Межонов является фигурой с очень ясной и понятной биографией, без каких-то скелетов в шкафу и околокриминальных историй в прошлом. Ему что-то предъявить – и через это шантажировать – крайне сложно. Понятно, что на любого человека можно или найти, или выдумать какой-либо компромат. Но с Межоновым это будет сделать намного сложнее. И это позволит ему оставаться независимым от политики краевой администрации – и действительно отстаивать интересы города".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес
10:32, 19 апреля 2017 В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес

Корпорация TH True Milk ищет площадку для инвестпроекта

Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов
09:42, 19 апреля 2017 Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов

Вложения инвесторов могут окупиться за несколько лет

Дальневосточные ТОР могут расширить
09:15, 19 апреля 2017 Дальневосточные ТОР могут расширить

О планах рассказал замглавы Минвостокразвития Павел Волков

От ЦБ потребовали ослабить рубль
07:02, 19 апреля 2017 От ЦБ потребовали ослабить рубль

К концу 2017 года рубль может подешеветь примерно до 62 рублей за доллар

Центробанк «зачищает» страховые компании
02:20, 19 апреля 2017 Центробанк «зачищает» страховые компании

Регулятор наводит порядок на страховом рынке

Мнение: советник Трампа
01:28, 19 апреля 2017 Мнение: советник Трампа "жестко разговаривать" может только с зеркалом

Герберт Макмастер обвинил РФ в "подрывной деятельности" в Европе

Курьез с
22:23, 18 апреля 2017 Курьез с "ребенком-террористом" отражает проблему спецслужб США

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного ребенка