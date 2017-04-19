Укрепление «коллективного Пушкарева» 12:30, 19 апреля Укрепление «коллективного Пушкарева» (Эксклюзив)
Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы 12:20, 19 апреля Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы
Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал 11:44, 19 апреля Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 19 среда
12:51
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
12:51
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
12:51
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
12:48
Склад сгорел вечером в Приморье
12:30
Укрепление «коллективного Пушкарева» Эксклюзив
12:20
Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы
12:09
Голуби передают свой опыт из поколения в поколение, - ученые
11:58
Летчики ТОФ уничтожили подводную лодку противника
11:44
Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал Эксклюзив
11:39
Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Приморье
11:31
Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока позже назначенного времени
11:21
Приморец попался на даче взятки сотруднику полиции
11:07
Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке Фото
10:56
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
10:46
Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google
10:44
Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом
10:32
В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес
10:21
Неделя моды стартовала во Владивостоке Видео
10:11
Лучшие социальные проекты будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
09:59
В Приморье выпал снег
09:48
Житель Приморья сядет на 22 года за дерзкое убийство
09:42
Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов
09:30
Сбербанк выдал более 800 млн рублей малому бизнесу Приморья
09:15
Дальневосточные ТОР могут расширить
09:09
Пасхальная перестрелка во Владивостоке закончилась уголовным делом
08:56
Владивосток останется без водоснабжения в среду, 19 апреля Адреса
08:52
Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 апреля Адреса
08:04
Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить Видео
07:02
От ЦБ потребовали ослабить рубль
06:13
Стало известно, опасно ли рожать дома после кесарева сечения
04:50
Политолог прокомментировал вопрос о "досье на Путина" у Меркель
03:15
Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
02:20
Центробанк «зачищает» страховые компании
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Склад сгорел вечером в Приморье

Погибших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 18 апреля, в 20.38 на пульт пожарной охраны Находки поступило сообщение о пожаре в складском помещение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. На складе горели стройматериалы и мебель.

В 20.50 возгорание было локализовано, в 22.57– полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

С огнем боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Угрозу соседним объектам пожар не представил.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы
12:20, 19 апреля 2017 Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы

Проезд будет заблокирован с 2 часов 30 минут до 6 часов

Голуби передают свой опыт из поколения в поколение, - ученые
12:09, 19 апреля 2017 Голуби передают свой опыт из поколения в поколение, - ученые

Специалисты провели исследование

Летчики ТОФ уничтожили подводную лодку противника
11:58, 19 апреля 2017 Летчики ТОФ уничтожили подводную лодку противника

Учебно-тренировочные полеты прошли на Дальнем Востоке

Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Приморье
11:39, 19 апреля 2017 Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Приморье

Сумма ущерба устанавливается

Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока позже назначенного времени
11:31, 19 апреля 2017 Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока позже назначенного времени

Изменения в расписании

Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке
11:07, 19 апреля 2017 Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке

Финал состоится 30 апреля

Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google
10:46, 19 апреля 2017 Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google

Занятия стартуют в конце мая 2017 года и продлятся 5 месяцев