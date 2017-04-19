Склад сгорел вечером в Приморье

Погибших нет

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 18 апреля, в 20.38 на пульт пожарной охраны Находки поступило сообщение о пожаре в складском помещение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. На складе горели стройматериалы и мебель.

В 20.50 возгорание было локализовано, в 22.57– полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

С огнем боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Угрозу соседним объектам пожар не представил.