Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»

Новый опрос ВЦИОМ

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Опрос ВЦИОМ показал: большинство россиян (70%) не хотят заводить карту «Мир», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Только 20% опрошенных сказали, что планируют оформить платежную карту «Мир». Только у 3% эта карта уже есть.Таковы результаты опроса, который прошел 24-26 февраля. В нем участвовали 1,8 тысячи респондентов старше 18 лет.

Четверть респондентов, не планирующих завести карту «Мир», заявили, что не видят в ней необходимости. Еще 20% сказали, что не понимают, для чего она им нужна. 17% отметили, что не располагают информацией о карте «Мир», а еще 17% опрошенных достаточно уже имеющихся у них карт. При этом в течение года получали какие-либо бюджетные выплаты (пенсию, государственную стипендию, социальные выплаты и т.д.) 64% опрошенных (35% не получали).

78% респондентов отметили, что они являются держателями одной или нескольких банковских карт. 21% не оформляли себе банковские карты (из них 40% она не нужна, 30% - не доверяют банковским картам, 19% не располагают средствами, которые можно было бы хранить на карте).

Только 56% респондентов знают о том, что с 2015 года все внутрироссийские операции по банковским картам всех платежных систем проходят через российскую национальную систему платежных карт. 44% ранее слышали эту информацию, и только 7% знакомы с этой информацией подробно.

Напомним, в 2014 году международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные банками, которые попали под действие антироссийских санкций. В России была запущена Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором системы «Мир». Первые карты «Мир» начали обслуживаться в декабре 2015 года.

Власти планируют, что в течение нескольких лет все социальные выплаты, а также оклады госслужащим будут начисляться только на карты «Мир». Планировалось завершить процесс перехода на карты «Мир» до 1 января 2018 года. Но как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ЦБ выступает за поэтапный переход выплат бюджетных средств на карты «Мир». Как считают в ЦБ, этот процесс должен завершиться к 1 июля 2020 года.