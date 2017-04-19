Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Приморье

Сумма ущерба устанавливается

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в результате возгорания сухой травы, расположенной на территории вблизи жилых домов в пос. Пластун, огнем полностью уничтожены два жилых дома, а также пострадало приспособленное под жилье капитальное сооружение и надворные постройки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. Причины возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц на предмет своевременности обнаружения возгораний, достаточности сил и средств, привлеченных для тушения пожара.

К настоящему времени прокуратура Тернейского района уже пришла к выводу о бездействии органов местного самоуправления в указанной сфере, так как не были обеспечены первичные меры пожарной безопасности.