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Общество

Голуби передают свой опыт из поколения в поколение, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что почтовые голуби имеют человеческий потенциал, так как эти птицы основываются на знаниях других, чтобы улучшить свою навигационную эффективность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Nature Communications.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что не только люди способны передавать свой опыт, но и голуби. Ученые установили, что птицы со временем улучшают свои траектории полета с течением времени. Они заменили особей в парах птиц, которым была дана определенная навигационная задача.

В ходе исследования было выпущено из одного и того же места десять пар птиц. Имитация поколений была смоделирована с непрерывной заменой птиц, знакомых с маршрутом, и неопытными птицами. Идея заключалась в том, что эти птицы могли затем перенести свой опыт маршрута на следующее поколение пары, а также дать возможность коллективному интеллекту группы постоянно повышатьэффективность маршрута.

По словам ученых, эффективность самонаведения пары последовательно улучшалась в течение нескольких поколений - они упрощали свой маршрут. Позднее поколения групп в конечном итоге превзошло тех, которые летели одни или в группах, которые никогда не менялись.

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