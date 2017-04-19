Приморец попался на даче взятки сотруднику полиции

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия и нарушении авторских прав, то есть незаконное приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в январе 2017 года сотрудниками отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску осуществлен выезд на рынок по ул. Муданьдзянская для проверки оперативной информации о реализации там контрафактной продукции.

В ходе проверочной закупки фигурант дела продал контрафактный экземпляр автосигнализации под товарным знаком «StarLine» Twage, модель А91 лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскной деятельности.

В дальнейшем сотрудники полиции обнаружили оставшуюся часть контрафактного товара (автомобильные автосигнализации и брелки дистанционного управления автосигнализациями), свободная (рыночная) стоимость которых составляла свыше 240 тыс. рублей.

Фигурант дела попытался дать сотруднику полиции взятку, чтобы избежать ответственности. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку сотрудник полиции сообщил о противоправных действиях взяткодателя.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.