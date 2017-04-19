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Общество

Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google

Занятия стартуют в конце мая 2017 года и продлятся 5 месяцев
Фото: finforum.org Фото: finforum.org
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ) объявило о присоединении к программе «Бизнес класс», организаторами которой выступают Сбербанк и компания Google. Теперь владельцы «дальневосточных гектаров», которые решили начать свое дело в регионе, получат возможность заручиться поддержкой ведущих российских бизнес-экспертов и опытных предпринимателей. Регистрация на участие в «Бизнес классе» уже открыта на сайте www.business-class.pro, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. 

«Мы убеждены, что наше сотрудничество с АРЧК послужит на благо экономике Дальнего Востока, — отметил вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров. — Оно откроет доступ к практическим методикам развития бизнеса от программы «Бизнес класс» большему числу предпринимателей и обогатит участников программы знаниями о мерах поддержки, реализуемых Агентством».

Занятия стартуют в конце мая 2017 года и продлятся 5 месяцев. Участвовать в программе могут все получатели «дальневосточных гектаров», у которых есть доступ в интернет и, главное, желание развиваться в бизнес-среде. Курс включает 8 онлайн-модулей, посвященных разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету и продажам. Помимо этого, самые активные участники программы смогут присутствовать на очных мастер-классах во Владивостоке и Хабаровске.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков подчеркнул, что создание собственного дела — одна из основных целей получения «дальневосточного гектара». Так, 18% от всех заявителей планируют заниматься сельским хозяйством, 8% —туристическим бизнесом, 4% — другими видами предпринимательской деятельности.

«Сотрудничество Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке со Сбербанком открывает новые возможности для получателей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», планирующих начать или развивать свое дело. Проект «Бизнес класс» крайне актуальный, он позволяет всем заинтересованным людям пройти обучение, получить советы от практиков. Агентство, со своей стороны, готово поделиться в ходе вебинаров информацией о мерах поддержки, представить наставников, которые ведут свое дело на гектарах и готовы делиться опытом», — заявил Валентин Тимаков.

«Программа ”Бизнес класс” нацелена на знакомство предпринимателей с современными методами ведения бизнеса и получение ими практических навыков. Надеемся, для владельцев «дальневосточных гектаров» курс станет отличной возможностью грамотно подойти к организации своего дела, выявить его сильные стороны и достигнуть высоких показателей», — говорит Алла Забровская, директор по коммуникациям Google в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Каждый прошедший программу станет обладателем электронного сертификата, подтверждающего участие в «Бизнес классе». Зарегистрироваться и получить более подробную информацию о проекте можно на сайте www.business-class.pro.

«Бизнес класс» станет первым этапом сотрудничества АРЧК ДВ и Сбербанка России в рамках соглашения, подписанного сторонами с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). 

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