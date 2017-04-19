Во Владивостоке состоялось заседание антитеррористической комиссии

Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 18 апреля, во Владивостоке состоялось второе в 2017 году заседание антитеррористической комиссии. Совещание провел заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы города Константин Лобода.

Руководители органов администрации Владивостока, представители УФСБ, УМВД по Приморскому краю и других ведомств обсудили вопросы реализации антитеррористических мер безопасности объектов жилого фонда, муниципальных учреждений культуры и объектов спорта, расположенных на территории краевой столицы, а также дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях в майские праздники.

Согласно докладам приглашенных представителей предприятий, работа по обеспечению комплексной безопасности ведётся в постоянном режиме. Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях, способствующих противодействию террористической угрозе и усилению безопасности.

«На объектах нашего предприятия проводится постоянная работа с персоналом, направленная на то, чтобы повышать бдительность сотрудников в случае обнаружения каких-либо посторонних предметов в подъездах домов или на придомовой территории. Помимо этого также проводятся постоянные обходы и осмотры подвалов, чердаков и крыш жилых домов или пустующих помещений. Необходимая информация по безопасности размещается на досках объявлений в подъездах жилых домов, доносится до жильцов во время общедомовых собраний, а также посредством оповещения с помощью информационных листовок в почтовых ящиках», - рассказал исполняющий обязанности директора МУПВ «Центральный» Виктор Черных.

Комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и дала рекомендации продолжить работу в данном направлении.

Вторым вопросом заседания стало обсуждение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры и объектов спорта во Владивостоке.

Как рассказала исполняющая обязанности директора муниципальной детско-юношеской школы «Гармония» Анна Андрейченко, в рамках реализации работы по общественной безопасности и антитеррористической защищенности школа проводит мероприятия, формирующие у учащихся и персонала способности и навыки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Проводится учебная эвакуация детей из здания школы и инструктажи и занятия с персоналом и обучающимися.

Кроме того, на заседании комиссии представитель органов внутренних дел рассказал о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения майских праздников во Владивостоке.

«Наряды полиции будут приближены к местам проведения массовых праздничных мероприятий и нацелены на проведение комплекса антитеррористических мероприятий, в том числе на недопущение парковки автотранспорта вблизи мест проведения массовых праздничных мероприятий и выявление бесхозных предметов на самих мероприятиях. Силами сотрудников кинологической службы УМВД России по Владивостоку все места поведения массовых праздничных мероприятий будут обследованы на предмет обнаружения взрывчатых веществ, после чего места проведения будут приняты под охрану сотрудниками отделов полиции», - рассказал старший инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по Владивостоку

Как отметили члены антитеррористической комиссии, во Владивостоке необходимо соблюдать все меры по созданию безопасных условий для жизни и здоровья горожан во время проведения массовых мероприятий. Также должна вестись постоянная работа по сохранности материальных ценностей на объектах жилищного фонда от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.