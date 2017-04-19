Во Владивостоке ограничат проезд автотранспорта из-за репетиции парада в честь Дня Победы

Проезд будет заблокирован с 2 часов 30 минут до 6 часов

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток продолжает подготовку к празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Одним из главных мероприятий станет по многолетней традиции военный парад. В связи с проведением репетиций парада на ряде центральных улиц города будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, в пятницу, 21 апреля, с 2 часов 30 минут до 6 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.