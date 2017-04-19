Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке

В минувшие выходные дни во Владивостоке во Дворце детского творчества состоялись полуфинальные игры городской школьной лиги КВН. В полуфинальных играх приняли участие 14 школьных команд.
Команды, которые по итогам полуфиналов будут сражаться за главный приз в финале, определяло компетентное жюри, куда вошли специалисты администрации Владивостока, представители творческих профессий и опытные кавээнщики. Команды представили на суд зрителей и жюри по три выступления: «приветствие», «конкурс пяти новостей» и «конкурс одного номера».
По итогам игр в финальную игру сезона прошли команды, занявшие 1-ое и 2-ое места. Также жюри приняло решение пригласить в финал ещё две команды, разделившие по итогам полуфиналов 3-е место.
В финал вышли следующие команды:
- «Нам так надо» (школа № 81);
- «Малая заря» (школа № 58);
- «Космокоты» (школа № 66);
- «С чистого листа» (гимназия № 1);
- «Уже не дети» (школа № 9);
- «Время приключений» (школа № 73).
Также участники школьной лиги КВН были отмечены в личных номинациях: «за актерское мастерство» - Игнат Син из команды «С чистого листа» (гимназия №1) и Алексей Надточий из команды «Малая заря» (школа № 58), «лучшая шутка» у команды «Время приключений» (школа № 73) и команды «Интро» (школа № 88).
Финальная игра сезона состоится 30 апреля на сцене Дворца детского творчества Владивостока. Подробная информация в группе Вконтакте.