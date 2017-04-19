Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке

Финал состоится 30 апреля

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные дни во Владивостоке во Дворце детского творчества состоялись полуфинальные игры городской школьной лиги КВН. В полуфинальных играх приняли участие 14 школьных команд.

Команды, которые по итогам полуфиналов будут сражаться за главный приз в финале, определяло компетентное жюри, куда вошли специалисты администрации Владивостока, представители творческих профессий и опытные кавээнщики. Команды представили на суд зрителей и жюри по три выступления: «приветствие», «конкурс пяти новостей» и «конкурс одного номера».

По итогам игр в финальную игру сезона прошли команды, занявшие 1-ое и 2-ое места. Также жюри приняло решение пригласить в финал ещё две команды, разделившие по итогам полуфиналов 3-е место.

В финал вышли следующие команды:

«Нам так надо» (школа № 81);

«Малая заря» (школа № 58);

«Космокоты» (школа № 66);

«С чистого листа» (гимназия № 1);

«Уже не дети» (школа № 9);

«Время приключений» (школа № 73).

Также участники школьной лиги КВН были отмечены в личных номинациях: «за актерское мастерство» - Игнат Син из команды «С чистого листа» (гимназия №1) и Алексей Надточий из команды «Малая заря» (школа № 58), «лучшая шутка» у команды «Время приключений» (школа № 73) и команды «Интро» (школа № 88).

Финальная игра сезона состоится 30 апреля на сцене Дворца детского творчества Владивостока. Подробная информация в группе Вконтакте.