Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора 10:56, 19 апреля Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора (Эксклюзив)
Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом 10:44, 19 апреля Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом
В Приморье выпал снег 09:59, 19 апреля В Приморье выпал снег
Новостная лента
Апрель, 19 среда
11:20
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
11:20
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
11:20
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
11:07
Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке Фото
10:56
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
10:46
Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google
10:44
Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом
10:32
В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес
10:21
Неделя моды стартовала во Владивостоке Видео
10:11
Лучшие социальные проекты будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
09:59
В Приморье выпал снег
09:48
Житель Приморья сядет на 22 года за дерзкое убийство
09:42
Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов
09:30
Сбербанк выдал более 800 млн рублей малому бизнесу Приморья
09:15
Дальневосточные ТОР могут расширить
09:09
Пасхальная перестрелка во Владивостоке закончилась уголовным делом
08:56
Владивосток останется без водоснабжения в среду, 19 апреля Адреса
08:52
Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 апреля Адреса
08:04
Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить Видео
07:02
От ЦБ потребовали ослабить рубль
06:13
Стало известно, опасно ли рожать дома после кесарева сечения
04:50
Политолог прокомментировал вопрос о "досье на Путина" у Меркель
03:15
Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
02:20
Центробанк «зачищает» страховые компании
01:28
Мнение: советник Трампа "жестко разговаривать" может только с зеркалом
Апрель, 18 вторник
23:57
На юго-западе Китая автобус упал в реку, тринадцать человек‍ погибли
22:23
Курьез с "ребенком-террористом" отражает проблему спецслужб США
21:13
Эксперт прокомментировал вопрос о возвращении смертной казни в Турции
20:41
«Космический бег» прошел во Владивостоке в минувшие выходные Фото
19:22
Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые
18:50
ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США
18:22
Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора
17:58
Пьяный житель Арсеньева попал под грузовой поезд
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Шесть команд прошли в финал школьной лиги КВН во Владивостоке

Финал состоится 30 апреля
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные дни во Владивостоке во Дворце детского творчества состоялись полуфинальные игры городской школьной лиги КВН. В полуфинальных играх приняли участие 14 школьных команд.

Команды, которые по итогам полуфиналов будут сражаться за главный приз в финале, определяло компетентное жюри, куда вошли специалисты администрации Владивостока, представители творческих профессий и опытные кавээнщики. Команды представили на суд зрителей и жюри по три выступления: «приветствие», «конкурс пяти новостей» и «конкурс одного номера».

По итогам игр в финальную игру сезона прошли команды, занявшие 1-ое и 2-ое места. Также жюри приняло решение пригласить в финал ещё две команды, разделившие по итогам полуфиналов 3-е место.

В финал вышли следующие команды:

  • «Нам так надо» (школа № 81);
  • «Малая заря» (школа № 58);
  • «Космокоты» (школа № 66);
  • «С чистого листа» (гимназия № 1);
  • «Уже не дети» (школа № 9);
  • «Время приключений» (школа № 73).

Также участники школьной лиги КВН были отмечены в личных номинациях: «за актерское мастерство» - Игнат Син из команды «С чистого листа» (гимназия №1) и Алексей Надточий из команды «Малая заря» (школа № 58), «лучшая шутка» у команды «Время приключений» (школа № 73) и команды «Интро» (школа № 88).

Финальная игра сезона состоится 30 апреля на сцене Дворца детского творчества Владивостока. Подробная информация в группе Вконтакте.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google
10:46, 19 апреля 2017 Получатели «дальневосточных гектаров» смогут присоединиться к «Бизнес классу» Сбербанка и Google

Занятия стартуют в конце мая 2017 года и продлятся 5 месяцев

Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом
10:44, 19 апреля 2017 Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом

Автолюбитель даже не смог попасть в свой автомобиль

Лучшие социальные проекты будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
10:11, 19 апреля 2017 Лучшие социальные проекты будут представлены на ВЭФ во Владивостоке

Презентация состоится в нулевой день форума

В Приморье выпал снег
09:59, 19 апреля 2017 В Приморье выпал снег

На дорогах наблюдаются гололедные явления

Сбербанк выдал более 800 млн рублей малому бизнесу Приморья
09:30, 19 апреля 2017 Сбербанк выдал более 800 млн рублей малому бизнесу Приморья

​Компании Приморского края активно пользуются предложением Сбербанка для рефинансирования задолженности сторонних банков на более доступных условиях

Владивосток останется без водоснабжения в среду, 19 апреля
08:56, 19 апреля 2017 Владивосток останется без водоснабжения в среду, 19 апреля

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 апреля
08:52, 19 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00