Летчики ТОФ уничтожили подводную лодку противника

Учебно-тренировочные полеты прошли на Дальнем Востоке

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Летчики ТОФ во время учебно-тренировочных полетов уничтожили условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

В ходе проведения полетов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению – поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника. Экипажами выполнялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации. В заданном районе, противолодочники условно уничтожили субмарину «противника», роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота.

Кроме того экипажами Ту-142мз был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.